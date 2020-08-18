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Göztepe'nin eski oyuncularından Halil Kiraz kimdir? Eski Göztepespor oyuncusu Halil Kiraz vefat etti!

Göztepe'nin eski oyuncularından Halil Kiraz'ın vefat ettiği duyurusu sonrasında pek çok kişi Halil Kiraz kimdir sorusunu araştırmaya başladı. Kulüp tarafından yapılan açıklama ile sağlık durumu paylaşılırken usta futbolcunun vefat haberi ise bugün itibari ile kulüp tarafından doğrulandı.

18 Ağustos 2020 Salı 23:30
Göztepe'nin eski oyuncularından Halil Kiraz kimdir? Eski Göztepespor oyuncusu Halil Kiraz vefat etti!
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Son dakika haberi olarak paylaşılan Göztepespor eski oyuncularından Halil Kiraz’ın ölüm haberi sonrasında pek çok kişi Halil Kiraz’ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Göztepe kulübü takımı tarafından duyuruya göre eski Göztepespor oyuncusu Halil Kiraz vefat etti.

Halil Kiraz kimdir?

1944 yılında İzmir’de dünyaya gelen Kiraz 1958 yılında İzmir’de futbola başladı. Tuttuğu takım olan Göztepe’nin tesislerine giderek top toplayıcılık yapmaya başlayan Kiraz, o yılların kalecisi Erdoğan sayesinde altyapıya kaleci olarak giriş yaptı. Halil Kiraz kaleci olarak takıma yükselirken takımın efsane kalecisi olarak adlandırılan Ali Artuner forvete geçti. 1972 yılına kadar Göztepe forması giyen Kiraz, Atletico Madrid ile oynan maçta kullandığı penaltı ile fileleri yırtarak adından söz ettirdi.


18 Ağustos akşamı Göztepe kulübünden yapılan açıklama ile vefatı duyurulan Halil Kiraz için kulüp,

‘Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun.’

Oynadığı dönemde 184 resmi maça çıkan Halil Kiraz 30 gol atmıştı. Bombacı lakaplı Halil Kiraz daha sonrasında da Göztepe’de teknik direktörlük yapan usta futbolcu 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

 

 



Son Güncelleme: 18.08.2020 23:49
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