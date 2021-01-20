Göztepe'de yeni teknik patron Ünal Karaman oldu

İzmir temsilcisiart arda alınan yenilgilerin sonucunda teknik direktör İlhan Palut ile ayrılık kararı almıştı. Göztepe Kulübü İlhan Palut’un yerine gündemine’ı almıştı. Son olarak Rizespor’da görev yapan Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına varıldı.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya Ünal Karaman ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Papatya, Ünal ile büyük ölçüde anlaştıklarını ufak detayların ardından 1-2 gün içerisinde resmi imzaların atılacağını söyledi.