Göztepe'de yeni teknik patron Ünal Karaman oldu

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:30
İzmir temsilcisi Göztepe
art arda alınan yenilgilerin sonucunda teknik direktör İlhan Palut ile ayrılık kararı almıştı. Göztepe Kulübü İlhan Palut’un yerine gündemine Ünal Karaman
’ı almıştı. Son olarak Rizespor’da görev yapan Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına varıldı.
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya Ünal Karaman ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Papatya, Ünal ile büyük ölçüde anlaştıklarını ufak detayların ardından 1-2 gün içerisinde resmi imzaların atılacağını söyledi.
Son Güncelleme: 20.01.2021 00:30
Takip Et: