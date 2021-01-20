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Göztepe'de yeni teknik patron Ünal Karaman oldu

Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Göztepe Ünal Karaman’ı gündemine almıştı. Göztepe yönetimi Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:30
Göztepe'de yeni teknik patron Ünal Karaman oldu
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İzmir temsilcisi Göztepe art arda alınan yenilgilerin sonucunda teknik direktör İlhan Palut ile ayrılık kararı almıştı. Göztepe Kulübü İlhan Palut’un yerine gündemine Ünal Karaman’ı almıştı. Son olarak Rizespor’da görev yapan Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına varıldı.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya Ünal Karaman ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Papatya, Ünal ile büyük ölçüde anlaştıklarını ufak detayların ardından 1-2 gün içerisinde resmi imzaların atılacağını söyledi.



Son Güncelleme: 20.01.2021 00:30
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Anahtar Kelimeler:
Göztepeünal Karaman
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