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Göztepe, Trabzonspor'dan Guilherme'yi kadrosuna kattı!

Trabzonspor'a geldikten sonra istenilen performansı bir türlü veremeyen Guilherme'ye Göztepe talip oldu. Göztepe başkanı Mehmet Sepil, Trabzonspor ile anlaşmaya varıldığını ancak oyuncu ile halen görüşme halinde olduklarını belirtti.

22 Eylül 2020 Salı 16:47
Göztepe, Trabzonspor'dan Guilherme'yi kadrosuna kattı!
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Süper Lig’in gözde takımlarından bir tanesi olan Göztepe transfer çalışmalarına devam ederken kulüp yeni oyuncuyu duyurdu. Trabzonspor’da beklenilen performansı veremeyen Guilherme ile anlaşan Göztepe kısa süre içerisinde oyuncuya imza attıracağını belirtti.


Yaz transfer döneminde Burak, Kubilay, İrfancan, Ideye, Ndiaye, Megyeri, Nwobodo ve Burekovic gibi oyuncuları kadrosuna katarak çok oyunculu bir kadro kurmak isteyen Göztepe’de takıma katılacak son isim Trabzonspor’dan geldi.

Göztepe kulüp başkanı Mehmet Sepil konu hakkında açıklama yaparken Trabzon ekibi ile Guilherme ile ilgili tüm anlaşmaların sağlandığı, oyuncu ile halen görüşüldüğü ancak kısa süre içerisinde oyuncunun takıma katılacağı belirtildi.

Portekiz’de Braga ve Gil Vincent, Polonya Legio Varşova ve İtalya Benevento kulüplerinde forma giydi. 2018 – 2019 sezonunda Malatyaspor’a transfer olan oyuncu Malatya ekibinde gösterdiği performans ile Trabzonspor’un dikkatini çekti. 2019 – 2020 sezonunda Trabzonspor’a imza atan Guilherme 14 maçta 2 gol atarak takıma katkı sağladı.

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 16:47
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Anahtar Kelimeler:
GöztepeTrabzonsporGuilherme
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