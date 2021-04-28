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Göztepe Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - TS youtube geniş özeti ve maçın golleri

Trabzonspor Süper Lig’in 38.haftasında Göztepe deplasmanına konuk oldu. Nefesleri kesen maçın ardından futbol severler Göztepe Trabzonspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Göztepe – TS Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:40
Göztepe Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - TS youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 38’in haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe bu sezon ligde çıktığı 35 karşılaşmada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi ile 47 puan topladı. İzmir temsilcisi 47 puanla ligde 10’uncu basamakta yer alıyor. Şampiyonluk yarışında uzak kalan Trabzonspor ise ligde çıktığı 36 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 63 puan topladı. Bordo mavililer 63 puanla ligde 4’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

ARDA, KERIM, GASSAMA, BERKAN, MURAT, DIABATE, ANDERSON, NWOBODO, NDIAYE, TRIPIC, IDEYE

TRABZONSPOR:

UĞURCAN, SERKAN, HOSSEINI, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, EKUBAN, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANINY

Trabzon seri peşinde

Ligde çıktığı son 5 maçının 4’ünde berabere kalan, geçen hafta aldığı galibiyetle rahatlayan Trabzonspor bu maça galibiyet serisi için çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde ilk 3’ü zorlamak istediklerini, kalan tüm maçları kazanmaları durumunda bunun olabileceğin söyledi.

Öte yandan İzmir deplasmanı öncesi Yunus Mallı, Edgar Ie ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Kadro dışı kalan Abdülkadir Parmak da henüz affedilmedi. Öte yandan bu maç öncesi ceza sınırında olan herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Cezasını tamamlayan Bakasetas da bu maçla birlikte takıma dönüyor.

Göztepe 4 oyuncu sınırda

Trabzonspor karşılaşması Göztepe’de 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Murat Paluli, Ndiaye, Mihojevic ve İrfan Can Eğribayat bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak. Öte yandan Göztepe’de bu maç öncesi Mihojevic dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Ünal Karaman bu karşılaşmada eski takımına karşı da mücadele verecek. Tecrübeli teknik adam için maçın duygusal bir anlamı bulunuyor.

Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?

Göztepe Trabzonspor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü sat 16:00’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Büyük heyecana sahne olacak maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Zorlu maç öncesi nefesler tutuldu.

Göztepe Trabzonspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 28.04.2021 17:40
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GöztepeTrabzonsporMaç özeti
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