Göztepe Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - TS youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 38’in haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe bu sezon ligde çıktığı 35 karşılaşmada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi ile 47 puan topladı. İzmir temsilcisi 47 puanla ligde 10’uncu basamakta yer alıyor. Şampiyonluk yarışında uzak kalan Trabzonspor ise ligde çıktığı 36 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 63 puan topladı. Bordo mavililer 63 puanla ligde 4’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

TRABZONSPOR:

Trabzon seri peşinde

ARDA, KERIM, GASSAMA, BERKAN, MURAT, DIABATE, ANDERSON, NWOBODO, NDIAYE, TRIPIC, IDEYEUĞURCAN, SERKAN, HOSSEINI, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, EKUBAN, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANINY

Ligde çıktığı son 5 maçının 4’ünde berabere kalan, geçen hafta aldığı galibiyetle rahatlayan Trabzonspor bu maça galibiyet serisi için çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde ilk 3’ü zorlamak istediklerini, kalan tüm maçları kazanmaları durumunda bunun olabileceğin söyledi.

Göztepe 4 oyuncu sınırda

Öte yandan İzmir deplasmanı öncesi Yunus Mallı, Edgar Ie ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Kadro dışı kalan Abdülkadir Parmak da henüz affedilmedi. Öte yandan bu maç öncesi ceza sınırında olan herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Cezasını tamamlayan Bakasetas da bu maçla birlikte takıma dönüyor.

Trabzonspor karşılaşması Göztepe’de 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Murat Paluli, Ndiaye, Mihojevic ve İrfan Can Eğribayat bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak. Öte yandan Göztepe’de bu maç öncesi Mihojevic dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Ünal Karaman bu karşılaşmada eski takımına karşı da mücadele verecek. Tecrübeli teknik adam için maçın duygusal bir anlamı bulunuyor.

Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?

Göztepe Trabzonspor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü sat 16:00’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Büyük heyecana sahne olacak maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Zorlu maç öncesi nefesler tutuldu.

Göztepe Trabzonspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.