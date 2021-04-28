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Göztepe Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Göztepe TS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 38.hafta heyecanı Göztepe Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi futbol severler Göztepe Trabzonspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Göztepe Trabzon Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:30
Göztepe Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Göztepe TS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 38’inci haftasında Trabzonspor Göztepe deplasmanına konu oluyor. Ligin orta sıralarında yer alan Göztepe ile ilk üçü zorlamak isteyen Trabzonspor karşılaşması öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Göztepe ligde 47 puanla 10’uncu sırada yer alırken, bordo mavili ekip 63 puanla 4’üncü sırada yer alıyor.

Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman başlayacak?

Göztepe Trabzonspor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü sat 16:00’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

ARDA, KERIM, GASSAMA, BERKAN, MURAT, DIABATE, ANDERSON, NWOBODO, NDIAYE, TRIPIC, IDEYE

TRABZONSPOR:

UĞURCAN, SERKAN, HOSSEINI, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, EKUBAN, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANINY

Trabzon yenilmiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımın başında geçmesiyle çıkışa geçen Trabzonspor deplasman kanesiyle göz dolduruyor. Bordo mavililer ligde son olarak Ekim 2020’de Fenerbahçe deplasmanına 3-1 kaybetmiş ardından çıktığı 15 dış saha maçından 8 galibiyet ve 7 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmemişti.

Öte yandan zorlu İzmir deplasmanı öncesi Karadeniz temsilcisinden kart sınırında herhangi bir oyuncu bulunmuyor.

Göztepe çıkış arıyor

Ligde çıktığı son 2 maçını kazanamayan Göztepe bu karşılaşmayla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman ise bu karşılaşmada eski takımına karşı savaş verecek. Göztepe’de kritik Trabzonspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Marko Mihojevic dışında eksik bulunmuyor.

Göztepe Trabzonspor canlı izle

28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak olan Göztepe Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Anca bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Ayrıca bu sitelerde yayınlar 4-5 dakika geriden gelip, sık sık donma ve kasma sorunları yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 28.04.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
GöztepeTrabzonsporSüper Lig
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