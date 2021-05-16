Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman kim?

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Türk eski milli futbolcu ve teknik direktördür. İlk önce Konyaspor genç takımında forma giymiştir. 1984 yılında Gaziantepspor’a transfer olmuştur. Lig’de oynadığı sırada Türkiye mili futbol takımı forması da giymiş olan Karaman, 1987 yılında Malatyaspor’a transfer edilmiştir.

Ünal Karaman’ın futbol hayatı

Ünal Karaman’ın çalıştırdığı takımlar hangileri?

İlk önce Konyaspor genç takımının formasını giymiştir. 1984 yılında ise Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İlk defa bu takımda, üstelik 2. Lig'de oynarken Türkiye millî futbol takımı formasını giymiş olan Ünal Karaman, 1987 yılında Malatyaspor'a transfer olmuştur. Malatyaspor'da 1988 yılımda bir lig 3.’cülüğü yaşamıştır. A millî takımın orta sahasında önemli isimler arasında yer almıştır. 1990 yılında transfer olduğu Trabzonspor'da kariyerinin büyük bir bölümünde forma giymiş sonrasında, 1999 yılında transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde 1 sene futbol oynadıktan sonra 2000 senesinde futbolu bırakmıştır.

Faal futbol yaşamını tamamlamasının ardından 2000 ile 2004 seneleri aralığında Türkiye millî futbol takımı yardımcı antrenörlüğü görevini yapan Karaman, 2005 senesinde ümit millî takım teknik direktörlüğü görevine getirilmiştir. 26 Eylül 2007 tarihinde Konyaspor'u çalıştırmaya başlamış olan Karaman 24 Mart 2008’de istifa ederek Konyaspor'daki görevini bırakmıştır. 2008 senesi Kasım ayında Hakan Kutlu'nun istifasından sonra MKE Ankaragücü'nün başına geçti. 7 Aralık 2008’de lig de GS ile yaptığı ve 3-0 mağlup ayrıldığı karşılaşmadan sonra istifasını vermiştir.19 Mayıs 2009 tarihinde 2008-09 sezonunun son 2 haftasında yeniden Konyaspor'da görev yapmıştır. 2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir. 18 Şubat 2010’da Ünal Karaman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in 1. yardımcısı olarak da görev almıştır. 28 Ocak 2013’te teknik direktör Şenol Güneş istifasını verince kendisi ile bütün teknik ekip de istifasını vermiştir. 2013 yılında yuvası Trabzonspor'da sportif direktör olarak tekrardan görev yapmaya başlamıştır. Fakat 4 Ekim 2013 tarihinde istifasını vermiştir .2014 ve 2015 sezonunu 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un başında geçirmiş, sezonun sonunda mavi-lacivertli takım ligi dördüncü olarak tamamlamıştır. Ünal Karaman 2016 yaz sezonu döneminde 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’la 2 senelik anlaşma imzalamıştır. 30 Mayıs 2018’de Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirilmiş ve 02 Ocak 2020’de Trabzonspor'un teknik direktörlük görevinden istifa etmiştir.

Ünal Karaman hangi takımda?

3 Mart 2020’de Çaykur Rizespor teknik direktörlük görevine getirilmiş ve 14 Temmuz 2020’de direktörlük görevinden istifa etmiştir. Şimdilerde Göztepe'nin teknik direktörlüğünü yapıyor