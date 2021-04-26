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Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman eski takımı Trabzon’a karşı

Göztepe Süper Lig’in 38’inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmanın teknik direktör Ünal Karaman eski takımına karşı rakip olacak.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:07
Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman eski takımı Trabzon’a karşı
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Süper Lig’in 38’inci haftasında Göztepe Trabzonspor ile karşılaşacak. Kritik karşılaşmanın Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman içinde farklı bir anlamı olacak. Tecrübeli teknik adam eski takımıyla karşılaşacak.

Ünal Karaman futbolculuk döneminde bordo mavili ekipte kaptanlık yapmış ardından ise 2009-2010 ile 2019-2020 olmak üzere iki ayrı dönemde teknik adam olarak çalışmıştı.

Bu sezon Göztepe’nin başına ligin ikinci yarısında geçen Ünal Karaman sarı kırmızılı ekiple başarılı bir performans sergiledi. İzmir ekibi Ünal Karaman yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik almıştı. Trabzonspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan Ünal Karaman kendileri için çok önemli bir maç olduğunu ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:07
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Anahtar Kelimeler:
GöztepeTrabzonsporünal Karaman
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