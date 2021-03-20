Göztepe Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 31.haftasında iki orta sıra takımı Göztepe ve Sivasspor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karşılaşma öncesi ev sahibi Göztepe 39 puanla ligde 9.sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Sivasspor ise Göztepe’nin bir gerisinde 37 puanla 10.sırada yer alıyor.
Muhtemel 11’ler
Göztepe:İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Berkan, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Diabate, Ndiaye
Sivasspor:Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Hazırlıklar tamamlandı
20 Mart Cumartesi saat 16:00’da başlayacak karşılaşma öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma öncesi ev sahibi Göztepe’de kaptan Alpaslan’ın sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.
Ligin orta sırasında yer alan iki takımın karşı karşıya geleceği maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Göztepe Sivasspor maçı özeti ve golleri
Göztepe Sivasspor maçı bugün saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından maçın geniş özeti ve gollerini haberimizde bulabilirsiniz.
Göztepe Sivasspor beIN Sports geniş özeti ve golleri için tıklayınız.