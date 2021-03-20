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Göztepe Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Göztepe Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 31.haftasında Göztepe Sivasspor’u ağırlıyor. Futbol tutkunları Göztepe Sivasspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Göztepe Sivas Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 15:45
Göztepe Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Göztepe Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’de 31.hafta heyecanı Göztepe Sivasspor maçıyla devam ediyor. Her iki takım taraftarları da maçı heyecanla bekliyor.

Muhtemel 11’ler

Göztepe:

İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Berkan, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Diabate, Ndiaye

Sivasspor:

Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Göztepe’de Alpaslan yok

Ev sahibi Göztepe’de zorlu karşılaşmada kaptan Alpaslan Öztürk kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İzmir ekibinde Alpaslan dışında bir eksik bulunmuyor.

Öte yandan Teknik direktör Ünal Karaman’ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Göztepe son iki maçını kazandı. Bu maçı da kazanarak üçte üç yapmak isteyen Göztepe ligde 39 puanla 9.sırada yer alıyor.

Sivas 5 eksikle geldi

Yiğidolar zorlu Göztepe deplasmanına Claudemir, Casimir Ninga, Ahmet Oğuz, Serge Rybalka’dan mahrum geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibi sezonun ilk yarısında Avrupa kupalarının da etkisiyle yaşadığı sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Sezon ilk yarısında zorlanan Sivasspor, son 7 maçında yenilgi yüzü görmedi ve toparlandı.

Sivasspor Göztepe maçı öncesi ligde aldığı 37 puanla 10.sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay ve öğrencileri bu maçı da kazanarak Avrupa kupalarını zorlamak istiyor.

Göztepe Sivasspor maçı canlı izle

Göztepe Sivasspor maçı 20 Mart Cumartesi saat 16:00’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu nedenle maçı takip etmek isteyenlerin beIN Sports abonesi olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Maçlar ise beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor.

Bunun dışında maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp kaçak yayın yapmaktadır. Ayrıca yeni düzenleme sonrasında bu siteler takip etmekte artık suç niteliğindedir. Söz konusu sitelerde maçların kalitesi de düşük olmakla beraber, sitelerdeki reklamlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 20.03.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
GöztepeSivassporSüper LigBeınsports
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