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Göztepe, kaleci transferinde çözümü İrfan Can Eğribayat ile bulacak

Bir süredir kaleci arayışında olan Göztepe, kaleci transferinde çözümü İrfan Can Eğribayat ile bulacak. İzmir ekibi genç kaleci ile 5 yıllığına sözleşme imzaladı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 21:18
Göztepe, kaleci transferinde çözümü İrfan Can Eğribayat ile bulacak
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Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Göztepe, Adanaspor’un file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ı renklerine bağladı. Göztepe tarafından yapılan açıklamalarda, Eğribayat ile 5 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.


2014 – 2015 sezonunda Adanaspor ile profesyonel sözleşmeye imza atan Eğribayat, 18 defa milli forma giymişti.

İrfan Can transferi ile ilgili yapılan açıklama

1998 yılında dünyaya gelen Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 2014 – 2015 sezonunda Adanaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan genç kaleci, 69 müsabakada takımının ilk 11’inde mücadeleye çıktı.

 



Son Güncelleme: 05.09.2020 21:18
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Anahtar Kelimeler:
Göztepeİrfan Can Eğribayat
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