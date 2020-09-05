Göztepe, kaleci transferinde çözümü İrfan Can Eğribayat ile bulacak

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Göztepe, Adanaspor’un file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ı renklerine bağladı. Göztepe tarafından yapılan açıklamalarda, Eğribayat ile 5 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.
İrfan Can transferi ile ilgili yapılan açıklama
1998 yılında dünyaya gelen Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 2014 – 2015 sezonunda Adanaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan genç kaleci, 69 müsabakada takımının ilk 11’inde mücadeleye çıktı.
Son Güncelleme: 05.09.2020 21:18