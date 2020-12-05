Göztepe ile Kayserispor puanları paylaştı

Süper Lig’in 11.haftasında Göztepe’nin ev sahipliği yaptığı maçta Hes Kablo Kayserispor’la 1-1 berabere kaldı. Deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor’un golü 73. dakikada Pedro Henrique’nin ayağından bulurken ev sahibi cevabı 86. dakikada Soner Aydoğdu ile verdi. Puanların paylaşıldığı maçta Göztepe puanını 15 yaparken Hes kablo Kayserispor da puanını 9’a çıkardı.

Göztepe: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1

Stat:

Hakemler:

Göztepe:

Hes Kablo Kayserispor:

Goller:

Sarı kartlar:

Maçtan dakikalar

Gürsel AkselYaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmezİrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan Dk. 57 Mossoro)Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 57 Napoleoni)Guilherme (Dk. 76 Tripic)Cherif Ndiayeİsmail Çipe, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Lennon, Campanharo, Attamah, Pedro Henrique (Dk. 79 Manzala)Kvrzic, İlhan Parlak (Dk. 63 Fenandes)Dk. 73 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 86 Soner Aydoğdu (Göztepe)Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 52 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 40 Kolovetsios, Dk. 90+5 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)

Mücadelenin 30.dakikasında Sapunaru’nun kullandığı serbest vuruş Göztepe kalecisinde kaldı.

Devreye eşitlik bozulmadan gidildi.

Maçın 64.dakikasında Miguel Lopes’in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Lennon topu dışarı yolladı.

Dakikalar 73’ü gösterdiğinde Fenandes’in pasıyla ceza alanında buluşan Henrique topu ağlarla buluşturdu.

79. dakikada maçın hakemi Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin’i tribüne gönderdi.

86.dakikada Halil Akbnar’ın asisti ile Soner durumu 1-1 yapan golü attı.

Kalan sürede başka gol olmazken maç 1-1 bitti.