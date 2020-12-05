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Göztepe ile Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı

Son dakikaları büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Göztepe ile Kayserispor berabere kalarak puanı paylaştı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:36
Göztepe ile Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı
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Süper Lig’in 11.haftasında Göztepe’nin ev sahipliği yaptığı maçta Hes Kablo Kayserispor’la 1-1 berabere kaldı. Deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor’un golü 73. dakikada Pedro Henrique’nin ayağından bulurken ev sahibi cevabı 86. dakikada Soner Aydoğdu ile verdi. Puanların paylaşıldığı maçta Göztepe puanını 15 yaparken Hes kablo Kayserispor da puanını 9’a çıkardı.

Göztepe: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1

Stat:

 Gürsel Aksel

Hakemler:

 Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Göztepe:

 İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan Dk. 57 Mossoro)Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 57 Napoleoni)Guilherme (Dk. 76 Tripic)Cherif Ndiaye

Hes Kablo Kayserispor:

 İsmail Çipe, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Lennon, Campanharo, Attamah, Pedro Henrique (Dk. 79 Manzala)Kvrzic, İlhan Parlak (Dk. 63 Fenandes)

Goller:

 Dk. 73 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 86 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar:

 Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 52 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 40 Kolovetsios, Dk. 90+5 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)

Maçtan dakikalar

Mücadelenin 30.dakikasında Sapunaru’nun kullandığı serbest vuruş Göztepe kalecisinde kaldı.

Devreye eşitlik bozulmadan gidildi.

Maçın 64.dakikasında Miguel Lopes’in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Lennon topu dışarı yolladı.

Dakikalar 73’ü gösterdiğinde Fenandes’in pasıyla ceza alanında buluşan Henrique topu ağlarla buluşturdu.

79. dakikada maçın hakemi  Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin’i tribüne gönderdi.

86.dakikada Halil Akbnar’ın asisti ile Soner durumu 1-1 yapan golü attı.

Kalan sürede başka gol olmazken maç 1-1 bitti.



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
GöztepeKayserispor
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