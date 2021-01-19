Göztepe, Gençlerbirliği karşısında zorlanmadı: 4-0

Süper Lig’de 20. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadelede Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Saat 16:00’da başlayan mücadeleyi, hakem Burak Şeker yönetti.

Maçı 4-0 kazanan ev sahibi ekip, üst üste 2. galibiyetini aldı ve rahatladı. Ev sahibi ekibin gollerini, 25. dakikada Zulj, 45. dakikada Ndiaye, 45+2 ve 71 dakikalarda kaptan Halil kaydetti. Bu sonuçla puanını 25’e yükselten Göztepe, 9. sırada kendine yer buldu.

Gençlerbirliği’nde ise kötü gidişat devam ediyor. Üst üste 3. mağlubiyetini alan başkent ekibi, küme düşme potasına geriledi. 19 puanda kalan Gençlerbirliği, 18. sırada kendine yer buldu.

Göztepe sıradaki maçını, 24 Ocak Pazar günü saat 19:00’da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak. Gençlerbirliği ise evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Bu mücadele 23 Ocak Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak.