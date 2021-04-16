Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular

Süper Lig’in 35. Haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray son 6 haftada sadece 1 galibiyet aldı. Göztepe maçı ile Galatasaray çıkış arayacak. Göztepe ise son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışta. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray evinde 3-1 kazanmıştı.

17 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak maç BeIN Sports 1’den yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Göztepe : İrfan Can, Gassama, Atınç, Burekovic, Berkan, Soner, Obinna, Tripic, Halil,Diabate,Jahovic

Galatasaray : Muslera, Şener,Luyindama,Marcao,Emre,Taylan,Gedson,Kerem,Emre Kılınç, Feghouli,Halil

Eksikler

Göztepe’de sakatlığı devam eden Mihojevic ve koronavirüs testi pozitif çıkan Alpaslan,Galatasaray’a karşı forma giyemecek.

Galatasaray’da ise çok fazla eksik bulunmakta. Sakatlıkları süren Falcao, Onyekuru,Linnes ve Yedlin forma giyemecek. Ayrıca sarı kart cezaları bulunan Donk ve Babel’de ,Göztepe’ye karşı forma giyemecek. Korona testi pozitif çıkan Mohamed ‘de forma giyemeyecek.