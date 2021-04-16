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Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular

Galatasaray ,ligin 35.haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Kötü gidişata bu maçta son vermek isteyen Fatih Terim'in öğrencileri , puan kaybetmek istemiyor. Göztepe ise son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyecek. Göztepe-Galatasaray maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler nasıl? 17 Nisan Cumartesi oynanacak maça ilişkin merak edilen detaylar haberimizde. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

16 Nisan 2021 Cuma 14:23
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
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Süper Lig’in 35. Haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray son 6 haftada sadece 1 galibiyet aldı. Göztepe maçı ile Galatasaray çıkış arayacak. Göztepe ise son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışta.  Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray evinde 3-1 kazanmıştı.

17 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak maç BeIN Sports 1’den yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Göztepe : İrfan Can, Gassama, Atınç, Burekovic, Berkan, Soner, Obinna, Tripic, Halil,Diabate,Jahovic

Galatasaray : Muslera, Şener,Luyindama,Marcao,Emre,Taylan,Gedson,Kerem,Emre Kılınç, Feghouli,Halil

Eksikler

Göztepe’de sakatlığı devam eden Mihojevic ve koronavirüs testi pozitif çıkan Alpaslan,Galatasaray’a karşı forma giyemecek.

Galatasaray’da ise çok fazla eksik bulunmakta. Sakatlıkları süren Falcao, Onyekuru,Linnes ve Yedlin forma giyemecek. Ayrıca sarı kart cezaları bulunan Donk ve Babel’de ,Göztepe’ye karşı  forma giyemecek. Korona testi pozitif çıkan Mohamed ‘de forma giyemeyecek.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 14:23
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Göztepe-GalatasaraySüper Lig 35.haftaGöztepeGalatasaray
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