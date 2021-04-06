Göztepe Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe – Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’de 33.hafta maçları hafta içi oynanıyor. Sıkışık fikstür nedeniyle hafta içi oynanan 33.hafta maçları kapsamında Göztepe Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. İki orta sıra takımının karşılaşacağı maç öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu karşılaşma öncesinde Göztepe 40 puanla 10’uncu sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Rizespor’un ise Bülent Uygun’un göreve gelmesiyle küme düşme hattından çıkarak 35 puanla 13’üncü sıraya kadar yükseldiği görülüyor.

Muhtemel 11’ler

Göztepe:

Çaykur Rizespor:

Ünal Karaman eski takımına karşı

İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Nwobodo, Ndiaye, Diabate, Soner, Halil, JahovicGökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Sabo, Samudio, Soderlund

Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman geçen sezon görev yaptığı Çaykur Rizespor’a karşı Göztepe’nin başında ilk maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam bu maçta hem takımının üç maçlık kazanamama serisine son vermek hem de eski takımına karşı kazanmak istiyor.

Zorlu karşılaşma öncesine İzmir ekibinde herhangi bir eksik oyuncu da bulunmuyor.

Rize’de eksikler can sıkıyor

Küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak isteyen Rizespor’da eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Takımın en golcü ismi olan Milan Skoda bu maçta kart cezası nedeniyle yer alamayacak. Öte yandan Godfred Donsah, Alexander Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen’de sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçının kadrosuna alınmadı.

Tüm bu eksiklerin yanı sıra Rize ekibinde Loic Remy uzun süre sonra sakatlığını atlattı ve maç kadrosuna alındı.

Göztepe Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Göztepe Çaykur Rizespor maçı saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan görev yapacak. Karşılaşma öncesi her iki takım taraftarları da heyecanla bekliyor.

Göztepe Çaykur Rizespor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.