İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Göztepe Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Göztepe Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 33.haftasında Göztepe sahasında Rizespor’u konuk ediyor. Futbol severler Göztepe Çaykur Rizespor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Göztepe Rize Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

06 Nisan 2021 Salı 15:32
Göztepe Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Göztepe Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 33.haftasında iki orta sıra takımı Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi ev sahibi Göztepe ligde 40 puanla 10’uncu sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 35 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Göztepe:

İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Nwobodo, Ndiaye, Diabate, Soner, Halil, Jahovic

Çaykur Rizespor:

Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Sabo, Samudio, Soderlund

İki takım arasındaki 9’uncu maç

Göztepe ve Çaykur Rizespor Süper Lig tarihinde daha önce 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda Göztepe 3 kez kazanırken, Rizespor 4 kez kazandı. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Rizespor 3-2’lik skorla kazanmıştı.

Göztepe 3 maçtır kazanamıyor

Son haftalarda takımın başında Bülent Uygun’un gelmesiyle çıkışa geçen Çaykur Rizespor maçı öncesinde Göztepe son üç maçını kazanamadı. Teknik direktör Ünal Karaman takımın kötü gidişatına dur demek ve eski takımına karşı kazanmak istiyor. Öte yandan ev sahibi Göztepe’de zorlu maç öncesi herhangi bir eksik bulunmuyor.

Rize’de Remy dönüyor

Rize ekibi zorlu Göztepe deplasmanı öncesinde uzun süredir sakat olan Loic Remy’nin takıma döndüğünü açıkladı. Loic Remy sezonun ilk yarısında sakatlanmıştı. Rizespor’da yıldız golcünün takıma dönmesi moralleri yükseltse de, takımın önemli isimlerinden Skoda’nın kart cezası nedeniyle maçta yer almaması teknik heyeti düşündürüyor. Skoda’nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Godfred Donsah, Alexander Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen’de karşılaşmada görev yapamayacak.

Göztepe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Göztepe Çaykur Rizespor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig maçlarını beIN Sports aboneleri takip edebiliyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 15:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GöztepeRizesporSüper LigBeınsports
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manchester City- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Qua Granit halka arz ne zaman? QUAGR.HE eşit mi, oransal mı yapılacak?
Qua Granit halka arz ne zaman? QUAGR.HE eşit mi, oransal mı yapılacak?
TFF Süper LİG 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler
TFF Süper LİG 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler
Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?
Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )
Fenerin 2. golü neden iptal edildi, nasıl ofsayt sayıldı? 5 Nisan Fenerbahçe golü neden iptal oldu?
Fenerin 2. golü neden iptal edildi, nasıl ofsayt sayıldı? 5 Nisan Fenerbahçe golü neden iptal oldu?

Popüler Haberler

Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2021 hangileridir?
SGK'dan toplu para nasıl alınır? SGK toplu prim ödeme parası hesaplama
Devletten maddi yardım nasıl alınır? Kimler nakit yardımı alabilir, nasıl başvuru yapılır ve şartlar neler?
Halkbank girişimci ve esna faizsiz kredi imkanından nasıl faydalanabilirsiniz? Başvuru şartları nelerdir?
Göztepe Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Göztepe Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Borç kapatma ve birleştirme için 60 ay vadeli 3 ay ertelemeli 45.000 TL kredi!
İŞKUR MEK kursları başvuru ve ödeme şartları
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınav konuları
Pandemi Sosyal yardım nakit ödemeleri 3. kez ne zaman yapılacak?
3 Bankadan anında onaylı gelir belgesiz 10 Bin TL acil nakit kredi kampanyası
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın hayatı!
Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 13. bölüm canlı izle! Son Yaz son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Netflix Fatma dizisi yayın tarihi açıklandı
Web WhatsApp görüntülü arama nasıl yapılır? Görüntülü görüşme nasıl kullanılır​?
Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru şartları 6 Nisan 2021 Salı
Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası yazılı ve uygulamalı sınav nasıl oluyor?
PTT 55 bin personel alımı tarihileri ve alım şartları açıklandı mı? 2021PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
2021 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Evde bakım parası 2021 zammı ne kadar oldu, kimler alabilir?
SSK ve Bağkur emeklisiyim ne kadar maaş alırım? Nisan 2021 SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı hesaplaması

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.