Göztepe Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Göztepe Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 33.haftasında iki orta sıra takımı Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi ev sahibi Göztepe ligde 40 puanla 10’uncu sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 35 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Göztepe:

Çaykur Rizespor:

İki takım arasındaki 9’uncu maç

İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Nwobodo, Ndiaye, Diabate, Soner, Halil, JahovicGökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Sabo, Samudio, Soderlund

Göztepe ve Çaykur Rizespor Süper Lig tarihinde daha önce 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda Göztepe 3 kez kazanırken, Rizespor 4 kez kazandı. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Rizespor 3-2’lik skorla kazanmıştı.

Göztepe 3 maçtır kazanamıyor

Son haftalarda takımın başında Bülent Uygun’un gelmesiyle çıkışa geçen Çaykur Rizespor maçı öncesinde Göztepe son üç maçını kazanamadı. Teknik direktör Ünal Karaman takımın kötü gidişatına dur demek ve eski takımına karşı kazanmak istiyor. Öte yandan ev sahibi Göztepe’de zorlu maç öncesi herhangi bir eksik bulunmuyor.

Rize’de Remy dönüyor

Göztepe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Rize ekibi zorlu Göztepe deplasmanı öncesinde uzun süredir sakat olan Loic Remy’nin takıma döndüğünü açıkladı. Loic Remy sezonun ilk yarısında sakatlanmıştı. Rizespor’da yıldız golcünün takıma dönmesi moralleri yükseltse de, takımın önemli isimlerinden Skoda’nın kart cezası nedeniyle maçta yer almaması teknik heyeti düşündürüyor. Skoda’nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Godfred Donsah, Alexander Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen’de karşılaşmada görev yapamayacak.

Göztepe Çaykur Rizespor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig maçlarını beIN Sports aboneleri takip edebiliyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır.

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