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Göztepe Beşiktaş şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Göztepe BJK tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig'in 42'inci haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında kritik Göztepe maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri merak konusu oldu. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar Bein Sports Göztepe - BJK tek maç nasıl satın alınır araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:05
Göztepe Beşiktaş şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Göztepe BJK tek maç nasıl satın alınır?
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Süper Lig’in son haftasında şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Son hafta maçları öncesi Galatasaray ve Beşiktaş 81’er puanla zirvede bulunuyor. Beşiktaş Galatasaray’ın önünde +2 averajla yer alırken, kara kartal şampiyonluk için Göztepe deplasmanında mutlak galibiyet almak zorunda.

Beşiktaş Göztepe deplasmanı öncesi averaj şansını kullanmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına maçı kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını söylüyor.

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Göztepe Beşiktaş karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVIC

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN

Averajda önde

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’la aynı puanda olan Beşiktaş rakibinin +2 gol önünde yer alıyor. Siyah beyazlıların tek farklı galibiyetinde Galatasaray’ın 4 farkla kazanması gerekecek. Galatasaray 3 gol farkla yense dahi averajlar eşitlenecek. Beşiktaş atılan gollerdeki üstünlüğü sayesinde Galatasaray’ın önünde şampiyon olacak.

Hakem Fırat Aydınus

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik Göztepe Beşiktaş maçında tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Milyonluk maç

Beşiktaş Göztepe karşısında alacağı galibiyetle çok büyük ihtimalle şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluğun yanı sıra bu maç ekonomik sorun yaşayan siyah beyazlı ekibe büyük katkı sağlayacak. Lig şampiyonu bu sezon 63 TL alacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’ne direk katılım hakkı elde eden Beşiktaş buradan da 230 milyon TL gelir elde edecek.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligin son haftasında yarışı üç büyüklerin arasında devam ediyor. Şampiyonluk için Göztepe deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş maçtan mutlak galibiyet istiyor.

Siyah beyazlı taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son hafta öncesi kritik maçı takip etmek istiyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Beşiktaşlı taraftarlar da Göztepe maçını nasıl izleyeceklerini merak ediyor. Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Göztepe maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.

Tek maç satın almak için tıklayınız.

Göztepe Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.


Son Güncelleme: 15.05.2021 17:05
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