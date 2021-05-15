Göztepe - Beşiktaş maçı radyodan canlı dinle - Göztepe - BJK maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Süper Lig’in son haftasında şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Ligin son haftasında lider Beşiktaş İzmir’de Göztepe deplasmanına çıkıyor. Geçen hafta Karagümrük karşısında üç puan bırakarak şampiyonluğu zora sokan Beşiktaş Göztepe karşısında kazanmak için sahaya çıkacak.

Göztepe maçı öncesinde Beşiktaş aynı puanda olan rakibi Galatasaray’ın +2 averaj önünde lider konuma yer alsa da bu maçta puan kaybı yaşaması durumunda şampiyonluğu kaybedebilir.

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Göztepe Beşiktaş karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Şampiyonun ilan edileceği maç beIN Sports'un yanı sıra TRT Radyo 1 kanalında dinleyicilere aktarılacak.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

BEŞİKTAŞ:

Averajda önde

TRT Radyo 1 Göztepe Beşiktaş canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ. İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVICERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’la aynı puanda olan Beşiktaş rakibinin +2 gol önünde yer alıyor. Siyah beyazlıların tek farklı galibiyetinde Galatasaray’ın 4 farkla kazanması gerekecek. Galatasaray 3 gol farkla yense dahi averajlar eşitlenecek. Beşiktaş atılan gollerdeki üstünlüğü sayesinde Galatasaray’ın önünde şampiyon olacak.

Beşiktaş İzmir’den iki kupayla dönmek istiyor

Beşiktaş Göztepe maçıyla ligin finalini gerçekleştirecek. Siyah beyazlılar bu maçın ardından ZTK Final maçını da İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynayacak. Kara kartal İzmir’de bu sezonun son iki maçına çıkacak ve iki maçı da kazanarak İstanbul’a iki kupayla dönmek istiyor.

2 milyon dolar prim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu Teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculara şampiyon olunması halinde 2 milyon dolar prim dağıtacak. Kişi başı 500 bin TL civarı olan prim ödülü ile oyunculara ekstra motivasyon kaynağı olacak.