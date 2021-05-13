Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:43
Süper Lig şampiyon
un belli olacağı son haftada Beşiktaş
deplasmanda Göztepe
ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile aynı puana sahip olan lider Beşiktaş, sezonun final maçına çıkıyor. 2 averaj farkla Galatasaray’ın önünde olan Beşiktaş, Göztepe maçında galip gelirse şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etmiş olacak.
Göztepe – Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş’ın şampiyonluk mücadelesi için büyük önem taşıyan Göztepe maçı, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da Bein Sports kanalından canlı izlenebilecek. Aynı saatlerde Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçı da gerçekleşecek.
Son Güncelleme: 13.05.2021 15:43
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