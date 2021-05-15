İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Göztepe Beşiktaş maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Göztepe - BJK maçı yabancı kanallar

Süper Lig'in 42'inci haftasında lider Beşiktaş Göztepe ile karşılaşacak. Şampiyonluk düğümün çözüleceği maçı takip etmek isteyen taraftarlar Göztepe Beşiktaş maçı canlı şifresiz veren yabancı kanalları merak ediyor. Futbol severler Göztepe - BJK maçı yabancı kanallar listesi ve şifresiz izleme ekranını araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:19
Göztepe Beşiktaş maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Göztepe - BJK maçı yabancı kanallar
Takip Et:

Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Ligin son haftasında lider Beşiktaş İzmir’de Göztepe deplasmanına çıkıyor. Geçen hafta Karagümrük karşısında üç puan bırakarak şampiyonluğu zora sokan Beşiktaş Göztepe karşısında kazanmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş’ın olası puan kaybında Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olabilir.

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Göztepe Beşiktaş karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVIC

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN

Hakem Fırat Aydınus

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik Göztepe Beşiktaş maçında tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

İzmir’e tam kadro gidildi

Siyah beyazlı ekipte alınan karar doğrultusunda sakat veya cezalı olsa da tüm oyuncular İzmir deplasmanına götürüldü. Tam kadro olarak İzmir’e gelen kara kartal İzmir’de şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Beşiktaş İzmir’den iki kupayla dönmek istiyor

Beşiktaş Göztepe maçıyla ligin finalini gerçekleştirecek. Siyah beyazlılar bu maçın ardından ZTK Final maçını da İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynayacak. Kara kartal İzmir’de bu sezonun son iki maçına çıkacak ve iki maçı da kazanarak İstanbul’a iki kupayla dönmek istiyor.

Göztepe Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 19:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Göztepe Beşiktaş maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Göztepe - BJK maçı yabancı kanallar
Bugün hangi maçlar var, 15 Mayıs 2021 Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakterini kim canlandırıyor? Ekinsu Kansu biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ali Ersan Duru kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl karakteri kimdir? Sude Zülal Güler kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Kefaret tekrar bölümleri ne zaman?
Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Mayıs 2021
Mucize Doktor dizi oyuncusu Tolga kimdir? Mehmet Ezel Özgün hakkında bilgiler
Kulüp dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör özellikleri
Kardeşlerim 13. bölüm ATV canlı izle – 15 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle
Yemin 337. Bölüm izle 15 Mayıs Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Galatasaray Yeni Malatyaspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports GS Yeni Malatya tek maç nasıl satın alınır?
Eminevim ile nasıl ev sahibi olunur? 2021 Eminevim nasıl bir sistem
Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.