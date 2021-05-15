Göztepe - Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - BJK geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in son haftasında şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Son hafta maçları öncesi Galatasaray ve Beşiktaş 81’er puanla zirvede bulunuyor. Beşiktaş Galatasaray’ın önünde +2 averajla yer alırken, kara kartal şampiyonluk için Göztepe deplasmanında mutlak galibiyet almak zorunda.
Beşiktaş Göztepe deplasmanı öncesi averaj şansını kullanmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına maçı kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını söylüyor.
Muhtemel 11’ler
GÖZTEPE:İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVIC
BEŞİKTAŞ:ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN
Galatasaray’ın önünde şampiyon olacak.
Hakem Fırat Aydınus
Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik Göztepe Beşiktaş maçında tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Beşiktaş ve Göztepe arasındaki 54’üncü karşılaşma
İzmir’deki 4’üncü şampiyon olabilir
Lig tarihinde daha önce 3 kez şampiyon belli oldu. İzmir’de kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş İzmir’de şampiyonluğunu ilan eden 4’üncü büyük olabilir.
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Göztepe Beşiktaş karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
Şampiyonluk yarışının finali olacak kritik maçı milyonlarca kişi takip edecek. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.