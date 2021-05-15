Göztepe - Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - BJK geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in son haftasında şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Son hafta maçları öncesi Galatasaray ve Beşiktaş 81’er puanla zirvede bulunuyor. Beşiktaş Galatasaray’ın önünde +2 averajla yer alırken, kara kartal şampiyonluk için Göztepe deplasmanında mutlak galibiyet almak zorunda.

Beşiktaş Göztepe deplasmanı öncesi averaj şansını kullanmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına maçı kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını söylüyor.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

BEŞİKTAŞ:

İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVICERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN

Galatasaray’ın önünde şampiyon olacak.

Hakem Fırat Aydınus

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik Göztepe Beşiktaş maçında tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Beşiktaş ve Göztepe arasındaki 54’üncü karşılaşma

İzmir’deki 4’üncü şampiyon olabilir

Beşiktaş ve Göztepe lig tarihine daha önce 53 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 27 kez kazanırken, Göztepe 10 kez kazanabildi. İki takım arasındaki 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçı da Beşiktaş 2-1’lik skorla kazanmıştı.

Lig tarihinde daha önce 3 kez şampiyon belli oldu. İzmir’de kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş İzmir’de şampiyonluğunu ilan eden 4’üncü büyük olabilir.

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Göztepe Beşiktaş karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Şampiyonluk yarışının finali olacak kritik maçı milyonlarca kişi takip edecek. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Göztepe Beşiktaş maç özeti için tıklayınız.