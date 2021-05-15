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Göztepe - Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - BJK geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 42.haftasında lider Beşiktaş şampiyonluk için Göztepe deplasmanına konuk oldu. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve nefes kesen maçın ardından futbol severler Göztepe Beşiktaş maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Göztepe - BJK geniş özeti ve golleri…

15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:12
Göztepe - Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - BJK geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in son haftasında şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Son hafta maçları öncesi Galatasaray ve Beşiktaş 81’er puanla zirvede bulunuyor. Beşiktaş Galatasaray’ın önünde +2 averajla yer alırken, kara kartal şampiyonluk için Göztepe deplasmanında mutlak galibiyet almak zorunda.

Beşiktaş Göztepe deplasmanı öncesi averaj şansını kullanmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına maçı kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını söylüyor.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVIC

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN

Galatasaray’ın önünde şampiyon olacak.

Hakem Fırat Aydınus

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik Göztepe Beşiktaş maçında tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Beşiktaş ve Göztepe arasındaki 54’üncü karşılaşma

Beşiktaş ve Göztepe lig tarihine daha önce 53 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 27 kez kazanırken, Göztepe 10 kez kazanabildi. İki takım arasındaki 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçı da Beşiktaş 2-1’lik skorla kazanmıştı.

İzmir’deki 4’üncü şampiyon olabilir

Lig tarihinde daha önce 3 kez şampiyon belli oldu. İzmir’de kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş İzmir’de şampiyonluğunu ilan eden 4’üncü büyük olabilir.

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Göztepe Beşiktaş karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Şampiyonluk yarışının finali olacak kritik maçı milyonlarca kişi takip edecek. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Göztepe Beşiktaş maç özeti için tıklayınız.


Son Güncelleme: 15.05.2021 22:12
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