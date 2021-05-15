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Göztepe Beşiktaş Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Göztepe Beşiktaş Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 42.hafta heyecanı Göztepe Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışının finali olabilecek maç öncesi futbol severler Göztepe Beşiktaş Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Göztepe Beşiktaş Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:02
Göztepe Beşiktaş Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Göztepe Beşiktaş Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Ligin son haftasında lider Beşiktaş İzmir’de Göztepe deplasmanına çıkıyor. Geçen hafta Karagümrük karşısında üç puan bırakarak şampiyonluğu zora sokan Beşiktaş Göztepe karşısında kazanmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş’ın olası puan kaybında Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olabilir.

Bu maç öncesinde siyah beyazlı ekip ligde 81 puan lider konumda bulunuyor. İkinci sıradaki Galatasaray’ın da aynı puanı bulunmasına karşın Beşiktaş +2 averajla rakibinin önünde bulunuyor.

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Göztepe Beşiktaş karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVIC

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN

Averajda önde

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’la aynı puanda olan Beşiktaş rakibinin +2 gol önünde yer alıyor. Siyah beyazlıların tek farklı galibiyetinde Galatasaray’ın 4 farkla kazanması gerekecek. Galatasaray 3 gol farkla yense dahi averajlar eşitlenecek. Beşiktaş atılan gollerdeki üstünlüğü sayesinde Galatasaray’ın önünde şampiyon olacak.

Hakem Fırat Aydınus

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik Göztepe Beşiktaş maçında tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

İzmir’e tam kadro gidildi

Siyah beyazlı ekipte alınan karar doğrultusunda sakat veya cezalı olsa da tüm oyuncular İzmir deplasmanına götürüldü. Tam kadro olarak İzmir’e gelen kara kartal İzmir’de şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Göztepe Beşiktaş canlı izle

Göztepe Beşiktaş maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı intenet üzerinden ücretsiz bir şekilde yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar suç niteliğinde olup, izleyen kişilere de ceza verilmektedir. Ayrıca bu yayınlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle maçları güvenli ve kaliteli şekilde izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.


Son Güncelleme: 15.05.2021 20:02
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