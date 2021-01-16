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Göztepe 6 maç sonra kazandı! Konyaspor 2-3 Göztepe

Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. 6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, Konyaspor’u 2-3 yenerek, bu seriyi sonlandırdı. Puanını 22 yapan Göztepe, alt sıralardan kurtuldu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:18
Göztepe 6 maç sonra kazandı! Konyaspor 2-3 Göztepe
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Süper Lig’de 19. hafta mücadeleri oynanmaya devam ediyor. Günün ilk maçında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Fırat Aydınus yönetti.

Karşılaşmayı 2-3 kazanan deplasman ekibi puanını 22’ye yükseltti ve maç fazlasıyla 13. sıraya oturdu. Konuk ekip Göztepe’nin gollerini, 17. dakikada Mihojevic, 30. ve 58. dakikalarda yeni transfer Peter Zulj kaydetti. Bu sonuçla derin bir nefes alan Göztepe, sıradaki maçını 19 Ocak Salı günü Gençlerbirliği ile oynayacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 16:00’da başlayacak.

Maçtan puansız ayrılan ev sahibi Konyaspor ise 22 puanda kaldı. 12. sırada kendine yer bulan Konyaspor’un gollerini, 54. dakikada Cikalleshi ve 62. dakikada Hadziahmetovic kaydetti. Konyaspor sıradaki maçını Trabzonspor ile deplasmanda oynacak. 19 Ocak Salı günü oynanacak mücadele saat 19:00’da başlayacak.



Son Güncelleme: 16.01.2021 16:18
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigKonyasporGöztepe
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