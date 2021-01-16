Göztepe 6 maç sonra kazandı! Konyaspor 2-3 Göztepe

Süper Lig’de 19. hafta mücadeleri oynanmaya devam ediyor. Günün ilk maçında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Fırat Aydınus yönetti.
Maçtan puansız ayrılan ev sahibi Konyaspor ise 22 puanda kaldı. 12. sırada kendine yer bulan Konyaspor’un gollerini, 54. dakikada Cikalleshi ve 62. dakikada Hadziahmetovic kaydetti. Konyaspor sıradaki maçını Trabzonspor ile deplasmanda oynacak. 19 Ocak Salı günü oynanacak mücadele saat 19:00’da başlayacak.
Son Güncelleme: 16.01.2021 16:18