Gonzalo Higuain'in eski sevgilisinden şok itiraf:

Gonzalo Higuain’in eski sevgilisi ünlü model Manuela Ferrera, Higuain hakkında konuştu. İtalya’nın en popüler futbol programlarından biri olan Tiki Taka’nın konuğu olan ünlü model eski sevgilisinin hayat kadınlarına düşkün olduğunu söyledi.

Manuela Ferrera, Arjantinli yıldız ile Milan forması giydiği dönemde birlikte olduklarını, birlikteliklerinin 2-3 ay sürdüğünü ve ayrılma kararı aldığını söyledi. Ferrera, ayrılma kararını Higuain’in kendisiyle birlikteyken bir hayat kadınıyla da birlikte olmasına bağladı. Bu açıklamaların yanı sıra Higuain’in hayat kadınlarına özel bir ilgisinin olduğunu da söyleyen Ferrera, her gece hayat kadınlarıyla dışarı çıkıp gezdiğini de söyledi.