Gollü maçta kazanan yok: Göztepe 2-2 Yeni Malatyaspor

Süper Lig’de 23. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Günün ilk maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor, Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 2-2 berabere bitti. Göztepe’nin gollerini; 13. ve 73 dakikadalar Ndiaye kaydederken, Yeni Malatyaspor’un golleri, Mallan ve Ahmed Ildız’dan geldi.
Göztepe sıradaki maçını 8 Şubat Pazartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün evinde Trabzonspor’u konuk edecek.
Son Güncelleme: 04.02.2021 22:39