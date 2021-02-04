Gollü maçta kazanan yok: Göztepe 2-2 Yeni Malatyaspor

Süper Lig’de 23. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Günün ilk maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor, Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 2-2 berabere bitti. Göztepe’nin gollerini; 13. ve 73 dakikadalar Ndiaye kaydederken, Yeni Malatyaspor’un golleri, Mallan ve Ahmed Ildız’dan geldi.

Bu sonuçla puanını 26’ya yükselten Göztepe, 11. sırada kendine yer buldu. Yeni Malatyaspor ise puanını 29 yaparak 10. sırada haftayı kapattı.

Göztepe sıradaki maçını 8 Şubat Pazartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün evinde Trabzonspor’u konuk edecek.