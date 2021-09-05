2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ikinci kez altın madalya kazanan Türk kadın milli takımı sonrası Golbol oyunu merak edildi. Golbol oyunu nedir,nasıl oynanır?
Golbol oyunu
Golbol oyunu nasıl oynanır?
Oyun üçer kişilik iki takım arasında oynanmaktadır. İki takımda da en fazla 3 tane yedek oyuncu yer alır. Dikdörtgen alan orta alan çizgisiyle bölünerek jimnastik salonunda olan sahada oynanmaktadır. Her takım sadece kendi yarı sahasında hareket edebilir. Kalenin önünde yönlendirmeyi sağlayacak çizgiler bulunur. Topu yere vurarak karşı kaleye gol atılmaya çalışılır. Topun içerisinde zil bulunur. Bundan dolayı top yere vurularak atılması gerekir. Havadan giden toplarda ses duyulmadığı için faul verilir. Oyun 50 dakika sürmektedir. En fazla golü atan takım oyunu kazanır.