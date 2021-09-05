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Golbol oyunu nedir,nasıl oynanır?

Paralimpik oyunları Tokyo'da devam etmektedir. Türk Kadın Golbol milli takımımız final mücadelesinde ABD'yi yenmesiyle şampiyon oldu. Bu şampiyonluk sonrası Golbol oyununun ne olduğu araştırılmaya başlandı. Golbol oyunu nedir,nasıl oynanır? Bu haberimizde Golbol oyununa ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Golbol oyununa ilişkin detaylar...

05 Eylül 2021 Pazar 15:02
Golbol oyunu nedir,nasıl oynanır?
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ikinci kez altın madalya kazanan Türk kadın milli takımı sonrası  Golbol oyunu merak edildi. Golbol oyunu nedir,nasıl oynanır?

Golbol oyunu

 Golbol oyunu  görme engelliler için bir takım sporudur. Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sepp Renidle tarafından 1946'da savaşta kör olan gazileri rehabilitasyonu için ortaya çıkarılmıştır.  1976 yılında Kanada'da düzenlenen Yaz Paralimpik Oyunları'nda Golbol ilk kez dünyaya tanıtılmış ve ilk kez 1980 Yaz Paralimpik Oyunları'nda yarışmalar arasında yerini aldı. O zamandan beri tüm Paralimpik Oyunlarda ve diğer şampiyonalarda oynandı. İlk Dünya Gateball Şampiyonası 1978'de Avusturya'da yapıldı ve bundan sonra her dört yılda bir gerçekleştiriliyor.

Golbol oyunu nasıl oynanır?

 Oyun üçer kişilik iki takım arasında oynanmaktadır. İki takımda da en fazla 3 tane yedek oyuncu yer alır. Dikdörtgen alan orta alan çizgisiyle bölünerek jimnastik salonunda olan sahada oynanmaktadır. Her takım sadece kendi yarı sahasında hareket edebilir. Kalenin önünde yönlendirmeyi sağlayacak çizgiler bulunur. Topu yere vurarak karşı kaleye gol atılmaya çalışılır. Topun içerisinde zil bulunur. Bundan dolayı top yere vurularak atılması gerekir. Havadan giden toplarda ses duyulmadığı için faul verilir. Oyun 50 dakika sürmektedir. En fazla golü atan takım oyunu kazanır.


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:02
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