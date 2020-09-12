Gökhan Töre'nin paylaşımı Beşiktaşlıları heyecanlandırdı!

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshederek bonservisini eline alan Gökhan Töre’nın adı Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Beşiktaşlı yöneticilerin Gökhan Töre ısrarı devam ederken oyuncunun antrenman sonrasında ki paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

Bonservisini eline alarak bireysel antrenmanlarına devam eden Gökhan Töre sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Antrenmanından kesitler paylaşan Töre ‘Hız Antrenmanı’ notunu ekleyerek paylaşım yaptı. Paylaşıma Beşiktaşlı taraftarların ilgisi büyük oldu.