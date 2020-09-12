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Gökhan Töre'nin paylaşımı Beşiktaşlıları heyecanlandırdı!

Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre sözleşmesini feshederek bonservisini eline aldı. Sosyal medya hesabından bireysel antrenmanlarını paylaşan Töre'nin son paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 23:19
Gökhan Töre'nin paylaşımı Beşiktaşlıları heyecanlandırdı!
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Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshederek bonservisini eline alan Gökhan Töre’nın adı Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Beşiktaşlı yöneticilerin Gökhan Töre ısrarı devam ederken oyuncunun antrenman sonrasında ki paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.


Bonservisini eline alarak bireysel antrenmanlarına devam eden Gökhan Töre sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Antrenmanından kesitler paylaşan Töre ‘Hız Antrenmanı’ notunu ekleyerek paylaşım yaptı. Paylaşıma Beşiktaşlı taraftarların ilgisi büyük oldu.



Son Güncelleme: 12.09.2020 23:19
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Anahtar Kelimeler:
Gökhan TöreBeşiktaş
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