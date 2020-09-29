Gökhan İnler Adana Demirpsor ile görüşüyor

Kariyerinde Napoli ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Gökhan İnler, son olarak Medipolforması giymişti. Başakşehir ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan İnler’in sözleşmesi sona ermişti.sözleşmesi sona eren oyuncuyla temasa geçti.

Mavi Şimşekler tecrübeli oyuncuya teklifini sunarken, kısa süre içinde transferin bitmesi bekleniyor.