Gökhan İnler Adana Demirpsor ile görüşüyor

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi biten Gökhan İnler Adana Demirspor ile görüşüyor. Orta sahanın merkezinde görev alan oyuncunun transferinin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.
29 Eylül 2020 Salı 20:44
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Kariyerinde Napoli ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Gökhan İnler, son olarak Medipol Başakşehir forması giymişti. Başakşehir ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan İnler’in sözleşmesi sona ermişti. Adana Demirspor sözleşmesi sona eren oyuncuyla temasa geçti.
Mavi Şimşekler tecrübeli oyuncuya teklifini sunarken, kısa süre içinde transferin bitmesi bekleniyor.
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