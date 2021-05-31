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Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen Gökhan Gönül, sarı lacivertli takımdan ayrılma kararı aldığı gündeme geldi. Yeni takımı Adanaspor olarak konuşulurken sevenleri araştırmalara başladı. Başarılı oyuncu Gökhan Gönül hakkında çıkan haberlerin detayları

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:42
Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe ile anlaşma yapan Gökhan Gönül’ün sözleşmesi bittiği belirtildi. Uzatılma yapılmayacağını bildiren Fenerbahçe kulübü açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli takımın kararından sonra Gönül, futbola devam etmek istediğini ve bırakmak gibi düşüncesi olmadığını belirtti. Süper Lig’e yeni katılan Adanaspor’dan atak geldi. Gökhan Gönül’ü istediğini belirten Adanaspor ‘’gel bizimle oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. ‘’ diyerek Gönül’e olan ilgilerini belirttiler.

Adanspor’un tekliflerine karşılıksız kalmayan Gökhan Gönül ikna edilerek takıma transfer oldu. Önümüzdeki günlerde imzanın atılması da bekleniyor.

2 gol 2 asistlik performans

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül Fenerbahçe ile forması altından 22 müsabakada forma giydi. 816 dakika sahada kalarak 2 gol, 2 asist yaparak takıma katkıda bulundu. Uzun yıllardır futbol ile ilgilenen Gökhan Gönül kariyeri boyunca Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği’nde forma giyme şansı buldu.  


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:42
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Gökhan Gönül TransferiFenerbahçeden Ayrıldı
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