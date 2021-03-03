Gökdeniz Bayrakdar Beşiktaş'tan teklif geldiğini açıkladı

20 yaşındaki genç futbolcu şuan Antalyaspor kadrosunda yer alıyor. Sağ kanatta oynayan futbolcu Tam Saha Dergisi’ne yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Bayrakdar futbola profesyonel olarak başlamasından bahsetti. İlk olarak Kocaelispor’da seçmelere katıldığını söyleyen futbolcu, üç idmana gittiğini ve direk onu seçtiklerini iletti. Konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

O sene benim şansıma Akademi Ligi başladı. Rakiplerimiz arasında altyapısı güçlü olan Fenerbahçe, Kasımpaşa gibi İstanbul takımları da vardı. Akademi Ligi'nde takım iyi gitmedi ama ben 16 gol atarak dikkatleri çektim. Hatta Fenerbahçe beni transfer etmek istedi. Ancak Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz beni Fenerbahçe'ye vermedi ve profesyonel imza attırdı. Çünkü Kocaelispor'da transfer yasağı vardı ve takımda kalmam gerektiğine inandılar. Yasak nedeniyle ilk profesyonel olduğum sene şans buldum ve iyi değerlendirdiğime inanıyorum.”

Genç yetenek konuşmalarında ona inanan kişileri mahcup etmediğini söyledi.

Gökdeniz Bayrakdar ilk olarak 2017-2018 sezonunda 3. Lig 3. Grup’ta Kocaelispor’da forma giydi. Bu takımda maçlara çıkan ve yeteneğini sergileyen futbolcu açıklamalarına şu ifadeleri de ekledi:

“İlk profesyonel yılımda Kocaelispor gibi büyük ve köklü bir kulübün formasını giymek nasip oldu. Transfer yasağı nedeniyle şans bana da geldi ve henüz ilk yılımda 3 gol attım. 16-17 yaşlarındaydım. Fatih Kavlak Hocam vardı. Bana inanıyordu. İlk olarak o oynattı zaten profesyonel anlamda. Bana inananları mahcup etmedim ve iyi bir çıkış yaptım.”

Bayrakdar’a 3. Lig’de oynarken daha 16-17 yaşlarında olmasından ötürü tempoya nasıl ayak uydurduğu sorusu soruldu. Bayakdar bu soruya şu yanıtı verdi:

“3. Lig gerçekten çok zor. Sert futbol oynanıyor. Hele genç ve tecrübesizseniz, üstelik fizik olarak da daha tam yeterliliğe ulaşmadıysanız çok zor bir lig. Ben de fiziksel olarak sıkıntı çekeceğimi düşündüğüm için sürekli ekstra antrenmanlar yaptım. Hocalarımdan, futbolcu abilerimden yardım ve destek aldım. Yeteneğimin farkındaydım artık. Fizik olarak da kendimi geliştirirsem başarılı olacağımı düşündüm. Bu ekstra çalışmaların sayesinden bu sert ligde mücadele etmenin zorluğunun altından kalktım.”

Gökdeniz Bayrakdar bu sezonun başında Antalyaspor’a transfer sürecinde Beşiktaş’tan da söz etti. Bayrakdar, “Bana önce Antalyaspor'un ilgisi oldu. Transfer için ilk teması Antalyaspor'la sağladık. Ama sonra bir süre ses çıkmadı. Yine de takipte olduklarını biliyordum. Ardından Beşiktaş'ın da bir ilgisi ve teklifi oldu. Her konuda da anlaşma sağlandı. İş imzaya kalmıştı. Antalyaspor bu sırada tekrar ciddi bir şekilde devreye girdi ve Kocaelispor'a teklifini iletti. Kocaelispor'un istediği parayı Beşiktaş taksitlerle, Antalyaspor peşin teklif etti. Bu teklife çok sevindim. Çünkü ben de zaten Antalyaspor'da oynamak istiyordum. Futbol gelişimim ve daha fazla forma şansı bulmam açısından Antalyaspor'da oynamamın en doğru adım olacağına inanıyordum. Babama da ‘Antalyaspor teklif yaptı, başka bir takımı düşünmeyelim, ben oraya gitmek istiyorum’ dedim. Babam da saygı duydu. Kararımızı menajerim Murat (Erdoğan) abiye de ilettik. Ayrıca Antalyaspor ile Kocaelispor'un kardeş takım olması nedeniyle Antalya'da kendimi evimde gibi hissedeceğimi biliyordum. Antalyaspor'da da 41 numaralı formayı bu kardeşliğin daha da anlam kazanması için giyiyorum. Şimdi çok doğru bir karar verdiğimizi de görüyorum. İyi ki Antalyaspor'a transfer olma kararı vermişim” dedi.

Bayrakdar elinden geleni yaptığını ve ona verilen fırsatlarını iyi kullandığını düşündüğünü söyledi.

Antalyaspor’daki ilk sezonundaki durumu ile alakalı konuşan futbolcu, 3.Lig ile Süper Lig arasında büyük bir farkın olduğunu dile getirdi. Açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle şunu söylemeliyim; 3. Lig'le Süper Lig arasında dağlar kadar fark var. Buradaki tesisler, bir futbolcunun istediği her imkanın bulunması, Nuri Şahin, Lukas Podolski ve birçok deneyimli futbolcuyla birlikte antrenmana çıkmak büyük bir tecrübe. Antalyaspor'a adım attığım ilk günden beri çalışmaya devam ettim. Şans verileceğini umuyordum ve verildi de. Verilen fırsatı da iyi kullandığımı düşünüyorum. İlk çıktığım maçta Beşiktaş'a gol atmak benim için dönüm anı olabilir. Bunun verdiği özgüvenle iyi bir çıkış yakaladığıma inanıyorum. Çalışmaya ve buna bağlı olarak fırsat bulmaya devam ediyorum. Daha çok çalışmam gerektiğinin de farkındayım.”

Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin ve Lukas Podolski ile aynı yerde bulunmanın çok güzel olduğunu dile getirdi. Bayrakdar bu konu ile alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Bu isimler Dünya Kupası'nda oynamış, hatta kazanmış, Avrupa'nın üst düzey takımlarında yıllarca forma giymiş, başarılı olmuş isimler. Aynı idmanda bulunmak, onların deneyimlerinden bir kırıntı bile kazanmak benim ve takımdaki diğer genç oyuncular için bulunmaz bir fırsat. Onlardan çok şey öğreniyorum. Tabii ki onların da bize yaklaşımı çok önemli. Sadece bu iki isim değil, takımdaki diğer deneyimli abilerim de bizlere ilgi gösteriyor, destek veriyor. Gelişimimize çok faydaları oluyor. Bu anlamda şanslı bir futbolcuyum diyebilirim. Tabii ki başımızdaki Ersun Yanal Hocamızın deneyimini ve bize kattıklarını da unutmamak gerek”

Gökdeniz Bayrakdar’a Teknik Direktörü olan Ersun Yanal ile alakalı sorulan sorulara samimi cevaplar verdi. Ersun Yanal’ın sayılı isimlerden olduğunu belirten futbolcu, Yanal’ın gözünde bir marka olduğunu söyledi. Futbolcu, Ersun Yanal ile çalışmaya başladığından beri futbolculuğunun çok geliştiğini söyledi. Konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Ersun Hocanın idman teknikleri çok farklı. Bilimin her imkanını kullanmaya önem veriyor. Her antrenmanımız öncesi drone kalkıyor ve canlı antrenman performansımız belirleniyor. Teknolojinin nimetlerinden azami faydalanan bir anlayışı ve bu anlamda oluşturduğu ekibi var. Bu da bizim gelişimimize büyük katkı sağlıyor. Kendisinin Türk futboluna kazandırdığı isimleri göz önüne getirdiğimizde, ben ve benim gibi genç arkadaşlarım, neden biz de onlardan biri olmayalım diyoruz. Çünkü Ersun Hocanın elinde çok daha gelişim göstereceğimizin farkındayız. Hocamız bize bu inanç ve özgüveni veriyor. Biz de onu mahcup etmemeye çalışıyoruz.”

Gökdeniz, takımca sezona iyi başladıklarını söyledi. Bunun yanı sıra ilk yarının ortalarına doğru biraz dengelerinin bozulduğunu da belirtti. Teknik direktör değişikliklerinden bahseden futbolcu, yeni anlayışların zaman aldığını dile getirdi. Konuşmasına şu ifadelere yer verdi:

“Fakat bu süreci çabuk atlattığımıza inanıyorum. Yeni bir oyun planımız var ve bunu çok iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Türkiye Kupası ile birlikte 10 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamamız bunun göstergesi. Sezon sonunda da ligde iyi bir sıralamada yer almak ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlamak en büyük arzumuz. Kupa şampiyonluğu, Avrupa demek. Bunu istiyoruz ve sonuna kadar kovalayacağız”

Genç yetenek kariyer planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hayallerinden bahseden futbolcu, Avrupa’da forma giymek istediğinden söz etti. Bu açıklama ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Antalyaspor ile 5 yıllık sözleşmem var. Ben 5 yılın sonunu düşünmüyorum. Her gün daha fazla çalışıp hem takımıma faydalı olmak hem de kişisel gelişimimin ilerlemesi için çaba göstermek istiyorum. Bu sürenin sonunda olur, farklı bir zamanda olur bilemem ama elbette ki Avrupa'da forma giymek isterim. Antalyaspor'a da önemli bir para kazandırmak isterim. Bunu bana yaptığı yatırımın karşılığı olarak değil, genç oyunculara verdiği önem ve bize duyduğu güvenin karşılığı olarak kazandırmak isterim. Antalyaspor gibi gençlere önem veren kulüpler bunun karşılığını almalı. Kulübüm izin vermeden de hiçbir yere gitmem zaten.”