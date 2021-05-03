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Glazer ailesi ve Manchester United’a protesto

Manchester United taraftarları Old Trafford stadı önünde toplanarak kulübün sahibi Glazer ailesini ve Manchester United’ı protesto etti. İşte detaylar…

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:58
Glazer ailesi ve Manchester United’a protesto
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İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United - Liverpool maçı öncesinde Manchester United taraftarları Old Trafford stadına gizlice girerek protesto eylemlerinde bulundu. Glazer Ailesine ve kulüp yönetimine ‘defolun gidin’ , ‘Woodward gitti sıra Glazerda’ şeklinde sloganlarda bulunarak yönetimi ve kulüp sahibini istifaya çağırdı. Avrupa Süper Ligi’nin kurucuları arasında yer alan Manchester United sonradan organizasyondan ayrılsa da tepkilerin odağında olan takımlardan birisi olmaya devam etmişti.

Olayların büyüme ihtimali gerekçesiyle İngiltere Premier Ligi yönetimi Manchester United-Liverpool maçının ertelendiğini açıkladı. Premier Lig yönetimi maçın oynanacağı tarihi önümüzdeki günlerde ilan edecek. United ligde lider Manchester City’nin ardından 67 puanla 2. Sırada yer alırken Liverpool 54 puanla 7. Sırada bulunuyor.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:58
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Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedGlazer
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