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Glasgow Ranger şampiyonluğa doğru

İskoçya Ligi’nde mücadele eden köklü takım Glasgow Rangers, sahasında Saint Mirren’i konuk etti. Steven Gerard’ın ekibi mücadeleden 3-0 galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan kazandı.

07 Mart 2021 Pazar 11:16
Glasgow Ranger şampiyonluğa doğru
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İskoçya liginin son ortalarına doğru yaklaşırken, şampiyonluk yolunda önemli bir iddiası olan Glasgow Rangers, sahasında konuk etti St. Mirren takımını üç sıfır mağlup etti. Bu sonucun ardından Celtic’in puan kaybetmesi bekleniliyor. Uzun bir süredir iplerde mücadele eden İskoçya Ligi’nin köprü takımı Glasgow Rangers, bu sonucun ardından şampiyonluğa çok yaklaştı. Avrupa’da da başarılı bir sezon geçiren İskoç takımı, ezeli rakibi Celtic’in mücadeleden mağlubiyetle ayrılması sonucunda şampiyonluğunu ilan edecek. Rakibinin pazar günü oynayacağı mücadelede puan kaybetmesini bekli yani Rangers, on yıldır şampiyon olamıyor. Şike olaylarından dolayı alt ligleri düşürülen köklü kulüp, on yıl sonra şampiyon olacak ve uzun bir süre hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacak.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
Glasgow Rangersİskoçya
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