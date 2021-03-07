Glasgow Ranger şampiyonluğa doğru

liginin son ortalarına doğru yaklaşırken, şampiyonluk yolunda önemli bir iddiası olan, sahasında konuk etti St. Mirren takımını üç sıfır mağlup etti. Bu sonucun ardından Celtic’in puan kaybetmesi bekleniliyor. Uzun bir süredir iplerde mücadele eden İskoçya Ligi’nin köprü takımı Glasgow Rangers, bu sonucun ardından şampiyonluğa çok yaklaştı. Avrupa’da da başarılı bir sezon geçiren İskoç takımı, ezeli rakibi Celtic’in mücadeleden mağlubiyetle ayrılması sonucunda şampiyonluğunu ilan edecek. Rakibinin pazar günü oynayacağı mücadelede puan kaybetmesini bekli yani Rangers, on yıldır şampiyon olamıyor. Şike olaylarından dolayı alt ligleri düşürülen köklü kulüp, on yıl sonra şampiyon olacak ve uzun bir süre hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacak.