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Giulliano Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de son olarak Giulliano’nun adı gündeme geldi. Brezilyalı oyuncunu Fenerbahçe dönmek istediğini yönetime bildirdi. Fenerbahçe yönetimi eski oyuncusu için kulübü All Nassr ile görüşmelere başladı.

11 Eylül 2020 Cuma 13:45
Giulliano Fenerbahçe'ye dönmek istiyor
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Yeni sezon kadro planlaması kapsamında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de forvet arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim Vedat’ın satışının ardından forvet hattına bir isim almak istiyor. Forvet hattı için daha önce Kalinic, Zahavi isimleri gündeme getirilirken, son olarak Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Gulliano’nun adı gündeme getirildi.


Brezilyalı oyuncu All Nassr kulübünden bonservisini alırsa Fenerbahçe’ye imza atması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Gulliano’nun da eski takımına dönmek istediği biliniyor.

Çubukluyu giymek istiyor

Brezilyalı oyuncunun menajeri Fenerbahçe yönetimine oyuncusunun Fenerbahçe’ye dönmek istediğini belirtirken, yönetimin bonservisi alması halinde transferi gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

Öte yandan Teknik direktör Erol Bulut’un da Gulliano’nun transferini çok istediği biliniyor.



Son Güncelleme: 11.09.2020 13:45
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGullianoAll Nassr
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