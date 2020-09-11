Giulliano Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de forvet arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim Vedat’ın satışının ardından forvet hattına bir isim almak istiyor. Forvet hattı için daha önce Kalinic, Zahavi isimleri gündeme getirilirken, son olarak Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Gulliano’nun adı gündeme getirildi.

Çubukluyu giymek istiyor

Brezilyalı oyuncukulübünden bonservisini alırsa Fenerbahçe’ye imza atması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Gulliano’nun da eski takımına dönmek istediği biliniyor.

Brezilyalı oyuncunun menajeri Fenerbahçe yönetimine oyuncusunun Fenerbahçe’ye dönmek istediğini belirtirken, yönetimin bonservisi alması halinde transferi gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

Öte yandan Teknik direktör Erol Bulut’un da Gulliano’nun transferini çok istediği biliniyor.