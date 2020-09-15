İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Giuliano 'Takımda kalıyorum' açıklaması ile iddialara son noktayı koydu!

Yaz transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe'ye dönecek iddiaları ile gündeme gelen Giuliano yaptığı açıklamalar ile iddialara son noktayı koydu. Sosyal medya hesabı üzerinden kulüpte 1 yıl daha sözleşmesi olduğu ve kalacağını belirten Giuliano'nun Fenerbahçe'ye dönmeyeceği kesinleşti.

15 Eylül 2020 Salı 16:32
Giuliano 'Takımda kalıyorum' açıklaması ile iddialara son noktayı koydu!
Takip Et:

Fenerbahçe’nin forvet arayışlarında adı sık sık Fenerbahçe ile anılan eski oyuncu Giuliano Al Nassr’da kalacağını duyurdu. Brezilyalı yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ‘Takımdan ayrılacağım yönünde çok şey duydum ancak 1 yıl daha sözleşmem var ve kalmak istiyorum.’ Dedi.


Özellikle Vedat’ın Lazio’ya gitmesi kesinleştikten sonra Fenerbahçe’ye dönmesi ile ilgili söylentiler çıkan Giuliano’nun Al Nassr’da kalacağı kesinleşince Giuliano ve Fenerbahçe söylentilerine son nokta koyuldu. Al Nassr’da 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada takımda kalmak istediği ve takımda kalmak için her şeyi yapacağını aktardı.

Sözleşme fesih işlemleri konusunda takımla anlaşamayan Giuliano bir yıl daha takımda kalacağını duyurdu.



Son Güncelleme: 15.09.2020 16:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GiulianoFenerbahçeAl Nassr
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya Hükümeti Hafter ile görüşüleceği iddialarını kesin bir dille yalanladı!
Libya Hükümeti Hafter ile görüşüleceği iddialarını kesin bir dille yalanladı!
İspanyol basınında bomba transfer iddiası:
İspanyol basınında bomba transfer iddiası: "Salah Barcelona'ya geliyor"
Manchester United, Gareth Bale ile ilgileniyor
Manchester United, Gareth Bale ile ilgileniyor
Emre Belezoğlu'nun Mandzukic'i ikna etti! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız forvet!
Emre Belezoğlu'nun Mandzukic'i ikna etti! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız forvet!
Trabzonspor Benik Afobe ile anlaştı
Trabzonspor Benik Afobe ile anlaştı
Paok Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda
Paok Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda

Popüler Haberler

30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2020
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2020 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 İstanbul Grand Prix bilet satışları 15 Eylül'de başlıyor
Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları - Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankalar
Yasak Elma 76. bölümde ne oldu? 77. bölüm fragmanı!
Sefirin Kızı 19. bölümde ne oldu? Dizinin 20. bölüm fragmanı
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2020
Hırdavat malzemeleri bayilik veren firmalar
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
Lisede, 9. 10. 11. sınıfta 1 dersten, 2 dersten veya 3 dersten sorumlu geçme nedir, ne demektir? MEB sorumlu geçme nasıl olur?
Kredi kartı taksit ve borç erteleme işlemi nasıl yapılır? Bankaların kart borcu erteleme işlemleri
TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri ne zaman, nasıl imzalanacak?
Haznevi Tarikatı nedir? Haznevi Tarikatı nerede? Haznevi Tarikatı lideri kim? Haznevi Tarikatı tarihi
Koranovirüs nedeniyle İşsizlik Maaşı ödeme süresi uzatılacak mı?
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2020
Türkiye şehirleri plaka başlangıçları ve il telefon kod numaraları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 15 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
MasterChef'e yeni katılan yarışmacı Selin Aydın Kimdir? Masterchef yarışmacı kadrosu kimlerden oluşmaktadır?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Eylül 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.