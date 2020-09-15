Giuliano 'Takımda kalıyorum' açıklaması ile iddialara son noktayı koydu!

Fenerbahçe’nin forvet arayışlarında adı sık sık Fenerbahçe ile anılan eski oyuncu Giuliano Al Nassr’da kalacağını duyurdu. Brezilyalı yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ‘Takımdan ayrılacağım yönünde çok şey duydum ancak 1 yıl daha sözleşmem var ve kalmak istiyorum.’ Dedi.

Özellikle Vedat’ın Lazio’ya gitmesi kesinleştikten sonra Fenerbahçe’ye dönmesi ile ilgili söylentiler çıkan Giuliano’nun Al Nassr’da kalacağı kesinleşince Giuliano ve Fenerbahçe söylentilerine son nokta koyuldu. Al Nassr’da 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada takımda kalmak istediği ve takımda kalmak için her şeyi yapacağını aktardı.

Sözleşme fesih işlemleri konusunda takımla anlaşamayan Giuliano bir yıl daha takımda kalacağını duyurdu.