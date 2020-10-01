Giuliano Fenerbahçe ile anlaştı!

Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi’yi Lazio’ya 20 milyon Euro’ya transfer eden Fenerbahçe forvet arayışlarına devam ederken Guiliano’nun takımı ile olan sözleşmesini feshetmesi Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi.

Al Nassr’da forma giyen Brezilyalı 10 numara oyuncusu Guiliano ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe eski oyuncusunu almak için teklifte bulundu.

İlerleyen günlerde kesinleşecek

7 milyon Euro bonservise gelmişti

Fenerbahçe’ye gelmek istediğini sürekli açıklamalarında belirten Guiliano ilerleyen günlerde Fenerbahçe ile görüşeceğini ve anlaşacaklarını belirtti.

Kariyerinde toplamda 414 resmi maça çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu 109 gol 80 asist yaparak kariyerinde önemli istatistik yakaladı. 2017 yılında Zenit’ten Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro karşılığında transfer olan Guiliano beklenilen performansı gösterememişti.