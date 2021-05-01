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Giresunspor'a mağlup olan Akhisarspor, küme düşerek TFF 2. Lig'e yerleşti!

TFF 1'inci Lig'inin 33.'üncü haftasının maçları tamamlandı. Eskişehirspor ve Ankaraspor'un küme düşerek TFF 2'inci Ligi'ne geçmesinin hemen ardından deplasmanda Giresunspor'a 3-0 yenilen Akhisarspor'da ligden düştü ve gelecek sezonda TFF 2. Lig'inde mücadele edeceği kesinleşti.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:58
Giresunspor'a mağlup olan Akhisarspor, küme düşerek TFF 2. Lig'e yerleşti!
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Türkiye Kupasını kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne çıkan ve burada mücadele eden Akhisarspor, TFF 1'inci Lig'in 33 .haftasında Giresunspor ile kozlarını paylaştı.  10 sezondur 1'inci Lig ile Süper Lig'de yaşadığı maceranın sonuna gelen yeşil-siyahlı kulüp deplasmanda Giresunspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası TFF 1'inci Lig'den düşerek 2'inci Lig'de yerini aldı. 

Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen Akhisarspor'un son aldığı mağlubiyetle birlikte puanı 29'da kaldı ve sezonun bitimine az bir zaman kala küme düşmek zorunda kaldı. Önümüzdeki sezonda TFF 2'inci Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor geçtiğimiz sezonda 1'inci Lig'de play off potasına kalmıştı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:58
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