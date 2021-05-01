Giresunspor'a mağlup olan Akhisarspor, küme düşerek TFF 2. Lig'e yerleşti!

Türkiye Kupasını kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne çıkan ve burada mücadele eden Akhisarspor, TFF 1'inci Lig'in 33 .haftasında Giresunspor ile kozlarını paylaştı. 10 sezondur 1'inci Lig ile Süper Lig'de yaşadığı maceranın sonuna gelen yeşil-siyahlı kulüp deplasmanda Giresunspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası TFF 1'inci Lig'den düşerek 2'inci Lig'de yerini aldı.

Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen Akhisarspor'un son aldığı mağlubiyetle birlikte puanı 29'da kaldı ve sezonun bitimine az bir zaman kala küme düşmek zorunda kaldı. Önümüzdeki sezonda TFF 2'inci Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor geçtiğimiz sezonda 1'inci Lig'de play off potasına kalmıştı.