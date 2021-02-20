Giresunspor, Ankaraspor'u rahat geçti: 1-0

TFF 1. Lig'in 22. haftasında lider Giresunspor, son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan ve düşme hattında yer alan Ankara temsilcisi Ankaraspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0’lık üstünlükle ayrılarak liderliğini perçinledi.
Çotanak Stadı’nda başlayan mücadele saat 16:00’da başladı. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti. Misafir takım Ankaraspor ise aldığı bu mağlubiyetten sonra 13 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Ankara ekibi, böyle giderse alt liglere düşebilir.
Son Güncelleme: 20.02.2021 21:15