Giresunspor, Ankaraspor'u rahat geçti: 1-0

TFF 1. Lig'in 22. haftasında lider Giresunspor, son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan ve düşme hattında yer alan Ankara temsilcisi Ankaraspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0’lık üstünlükle ayrılarak liderliğini perçinledi.

Evinde mücadeleye rahat bir oyunla başlayan Karadeniz temsilcisi Giresunspor, aldığı bu galibiyetle galibiyet serisini 11 maça çıkararak bir rekora imza attı. Bu galibiyetle 50 puana yükselen ev sahibi ekip liderliğini sürdürdü.

Çotanak Stadı’nda başlayan mücadele saat 16:00’da başladı. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti. Misafir takım Ankaraspor ise aldığı bu mağlubiyetten sonra 13 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Ankara ekibi, böyle giderse alt liglere düşebilir.