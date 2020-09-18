Giannis Antetokounmpo ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü

NBA’da Milwaukee Bucks’ta oynayan Giannis Antetokoumpo’nun MVP ödülünü kazandığı iddia edildi. ESPN’den Adrian Wojnarowski tarafından duyurulan haberde Yunanistanlı süper yıldızın 2019 – 2020 MVP’si seçildiği ileri sürüldü.
Giannis Antetokumpo ve takımı Milwaukee Bucks, NBA playofflarına ikinci turda veda etmişti. Bucks normal sezonda 56 galibiyet 17 mağlubiyet elde ederken, Giannis maç başına ortalamaları alt üst etmişti. Antetokumpo maç başına yalnızca 30.4 dakikada, %55,3 şut isabetiyle 29,5 sayı, 13,6 ribaund ve 5,6 asistlik ortalamaları yakalamıştı.
Son Güncelleme: 18.09.2020 19:19