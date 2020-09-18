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Giannis Antetokounmpo ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü

Giannis Antetokounmpo'nun ikinci kez MVP ödülüne layık görüldüğü iddia edildi. ESPN'den Adrian Wojnarowski2nin haberine göre Antetokounmpo 2019 - 2020 sezonunun MVP'si seçildi.

18 Eylül 2020 Cuma 19:19
Giannis Antetokounmpo ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü
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NBA’da Milwaukee Bucks’ta oynayan Giannis Antetokoumpo’nun MVP ödülünü kazandığı iddia edildi. ESPN’den Adrian Wojnarowski tarafından duyurulan haberde Yunanistanlı süper yıldızın 2019 – 2020 MVP’si seçildiği ileri sürüldü.


Antetokoumpo bu ödülü kazanırsa NBA tarihinde aynı sezon içerisinde MVP ve Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan üçüncü oyuncu olacak. NBA tarihinde daha önce Micheal Jordan ve Hakeem Olajuwon da bir sezonda iki MVP ödülü kazanmıştı.

Giannis Antetokumpo ve takımı Milwaukee Bucks, NBA playofflarına ikinci turda veda etmişti. Bucks normal sezonda 56 galibiyet 17 mağlubiyet elde ederken, Giannis maç başına ortalamaları alt üst etmişti. Antetokumpo maç başına yalnızca 30.4 dakikada, %55,3 şut isabetiyle 29,5 sayı, 13,6 ribaund ve 5,6 asistlik ortalamaları yakalamıştı.

 



Son Güncelleme: 18.09.2020 19:19
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Anahtar Kelimeler:
Giannis AntetokoumpoNba
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