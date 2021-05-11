Gianluigi Buffon'a veda vakti! Juventus ile yolları ayrılıyor...

Juventus ile Gianluigi Buffon'un yolları ikinci defa ayrılıyor.

Sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan 43 yaşındaki efsane file bekçisi takımdan ayrılacağını duyurdu.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Buffon, "Geleceğim artık net ve ana hatları çizildi. Juventus ile aramızdaki güzel ve uzun deneyim kesin olarak sona erecek" ifadelerine yer verdi.

Gelecek hakkında henüz bir planı olmadığını kaydeden Buffon, kariyerini ya sonlandıracağını ya da kendisine yeni bir heyacan katacak olan bir fırsatla karşılaşacağının altını çizdi. Juventus’a çok şey kattığını ve karşılığını da fazlasıyla aldığını belirten Buffon, yolun sonuna geldiklerini belirtti.

2001 yılında Parma'dan Juventus'a gelen ve aralıksız 17 sene formasını terleten Buffon, 2018 yazında Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu.

İtalyan file bekçisi Fransa'da geçirdiği bir sene sonrasında tekrar Juventus'a döndü. Bu sezon 12 maça çıkan Buffon'un ayrılığı uzun süredir İtalya'nın gündeminde yer alıyordu.