İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Gianluigi Buffon'a veda vakti! Juventus ile yolları ayrılıyor...

Juventus'ta forma giyen 43 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon sezonun sonunda İtalyan kulübünden ayrılma kararı aldığını duyurdu. İşte efsane eldivenin açıklamaları…

11 Mayıs 2021 Salı 18:02
Gianluigi Buffon'a veda vakti! Juventus ile yolları ayrılıyor...
Takip Et:

Juventus ile Gianluigi Buffon'un yolları ikinci defa ayrılıyor.

Sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan 43 yaşındaki efsane file bekçisi takımdan ayrılacağını duyurdu.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Buffon, "Geleceğim artık net ve ana hatları çizildi. Juventus ile aramızdaki güzel ve uzun deneyim kesin olarak sona erecek" ifadelerine yer verdi.

Gelecek hakkında henüz bir planı olmadığını kaydeden Buffon, kariyerini ya sonlandıracağını ya da kendisine yeni bir heyacan katacak olan bir fırsatla karşılaşacağının altını çizdi. Juventus’a çok şey kattığını ve karşılığını da fazlasıyla aldığını belirten Buffon, yolun sonuna geldiklerini belirtti.

2001 yılında Parma'dan Juventus'a gelen ve aralıksız 17 sene formasını terleten Buffon, 2018 yazında Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu.

İtalyan file bekçisi Fransa'da geçirdiği bir sene sonrasında tekrar Juventus'a döndü. Bu sezon 12 maça çıkan Buffon'un ayrılığı uzun süredir İtalya'nın gündeminde yer alıyordu.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gianluigi BuffonJuventusBuffon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oldu mu?
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oldu mu?

Popüler Haberler

FB - Sivas maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Sivas maçı canlı yayın maç bilgileri
11 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kanal D'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 11 Mayıs 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları
TV8'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
11 Mayıs 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
TV8 canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Kenya'da asgari ücret ne kadardır? Kenya yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Süper Lig'de 40. hafta maç hakemleri
MB Mayıs 2021 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Gelinim Mutfakta Yağnur Kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Yağnur Dalkara İşçiler hakkında bilgiler
Kardeşlerim 13.bölüm fragmanı ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi özeti ATV
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Emanet 177. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Fenerbahçe Sivasspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports FB Sivas tek maç nasıl satın alınır?
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 11 Mayıs 2021 Salı
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.