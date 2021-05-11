Gianluigi Buffon'a veda vakti! Juventus ile yolları ayrılıyor...

Juventus ile Gianluigi Buffon'un yolları ikinci defa ayrılıyor.
Sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan 43 yaşındaki efsane file bekçisi takımdan ayrılacağını duyurdu.
beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Buffon, "Geleceğim artık net ve ana hatları çizildi. Juventus ile aramızdaki güzel ve uzun deneyim kesin olarak sona erecek" ifadelerine yer verdi.
2001 yılında Parma'dan Juventus'a gelen ve aralıksız 17 sene formasını terleten Buffon, 2018 yazında Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu.
İtalyan file bekçisi Fransa'da geçirdiği bir sene sonrasında tekrar Juventus'a döndü. Bu sezon 12 maça çıkan Buffon'un ayrılığı uzun süredir İtalya'nın gündeminde yer alıyordu.
Son Güncelleme: 11.05.2021 18:02