Giacomo Raspadori kimdir, hangi takımda oynuyor? Raspadori kaç yaşında?

İtalya Milli takım kadrosunda yıldız gibi parlayan 21 yaşındaki forvet oyuncusu büyük ilgi görmeye devam ediyor. 2000 doğumlu oyuncu bu zamana kadar İtalya Seria A’ Sassuolo forması giydi.





21 yaşındaki oyuncu bu sezon göstermiş olduğu performansı ile futbol dünyasına adını yazdırdı. 18 Şubat 2000 tarihinde doğanRaspadori, Serie A’da Sassuolo forması giyerek kendini gösterdi. 9 Ağustos 2018 tarihinde Sassuolo ile dört yıllık ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Giacomo Raspadori

27 maç

6 gol

3 asist

26 Mayıs 2019 tarihinde Atalanta ile mücadele etti. İtalya U21 de oynayarak başarılı performans sergileyen oyuncu 2021 sezonunda futbol dünyasına renk kattı.