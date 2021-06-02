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Giacomo Raspadori kimdir, hangi takımda oynuyor? Raspadori kaç yaşında?

EURO 2020 İtalya Milli takım kadrosunda yer alan Giacomo Raspadori forvette oynayarak kendini gösteren oyuncu Futbolseverlerin dikkatini çekti. 21 yaşındaki Raspadori hakkında merak edilenleri araştıran vatandaşlar Giacomo Raspadori kimdir, hangi takımda oynuyor? Raspadori kaç yaşında? gibi soruların cevabını arıyor. İşte EURO 2020’de forma giyen genç oyuncu Giacomo Raspadori hakkında merak edilenler haberimizde

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:57
Giacomo Raspadori kimdir, hangi takımda oynuyor? Raspadori kaç yaşında?
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İtalya Milli takım kadrosunda yıldız gibi parlayan 21 yaşındaki forvet oyuncusu büyük ilgi görmeye devam ediyor. 2000 doğumlu oyuncu bu zamana kadar İtalya Seria A’ Sassuolo forması giydi.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon göstermiş olduğu performansı ile futbol dünyasına adını yazdırdı. 18 Şubat 2000 tarihinde doğanRaspadori, Serie A’da Sassuolo forması giyerek kendini gösterdi. 9 Ağustos 2018 tarihinde Sassuolo ile dört yıllık ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

26 Mayıs 2019 tarihinde Atalanta ile mücadele etti. İtalya U21 de oynayarak başarılı performans sergileyen oyuncu 2021 sezonunda futbol dünyasına renk kattı.

Giacomo Raspadori

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  • 27 maç
  • 6 gol
  • 3 asist

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:57
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