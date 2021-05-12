Ghezzal’ın menajeri ile Alassane Ndao arasında ne oldu?

Spor Toto Süper Lig’de lider Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Maç boyu süren gerginlik saha dışına da taştı ve soyunma odasında Rachid Ghezzal’ın menajerliğini yapan Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrük’ün futbolcusu Alessane Ndao arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışma takımların diğer oyuncularının da katılması ile büyüyerek kavgaya dönüştü.

Senegalli Oyuncu Şikayetçi Oldu

İddiaya göre Hakan Korkmaz’ın Ndao’yu arasında yaşanan olaydan sonra, Senegalli futbolcu kendisine sözlü ve fiziki şiddet uygulaması nedeniyle menajerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hakan Korkmaz polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Ndao, Hakan Korkmaz’ın kendisine tekme attığını ve tartışmanın bu nedenle başladığını iddia etti.

Korkmaz’ın ifadesinin alınmasıyla takımlar Vodafone Arena’dan ayrıldı.