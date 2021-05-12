Ghezzal’ın menajeri ile Alassane Ndao arasında ne oldu?

Spor Toto Süper Lig’de lider Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Maç boyu süren gerginlik saha dışına da taştı ve soyunma odasında Rachid Ghezzal’ın menajerliğini yapan Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrük’ün futbolcusu Alessane Ndao arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışma takımların diğer oyuncularının da katılması ile büyüyerek kavgaya dönüştü.
Senegalli Oyuncu Şikayetçi Oldu
Korkmaz’ın ifadesinin alınmasıyla takımlar Vodafone Arena’dan ayrıldı.
Son Güncelleme: 12.05.2021 18:59