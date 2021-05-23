Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Leicester City'nin Ghezzal için istediği bonservis ücreti ne kadar?

Beşiktaş’a şampiyonluk yolunda en büyük katkı veren oyuncuların en başında gelen Rachid Ghezzal’ın takımda önümüzdeki sezon da kalma olasılığı gündem oldu. Geçtiğimiz sezonda benzer etkiyi yapan Anderson Talisca’yı kaybeden Kara kartallar aynı durumu yaşamak istemiyor. Şampiyonluğun ardından hemen transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta öncelik kiralık aldığı oyuncuları korumakta. Yeni sezonda yine iddialı bir takım kurmak isteyen Sergen Yalçın’ın takımda kalmasını istediği ilk isim Rachid Ghezzal’a Fransa’dan da bir teklif gelebilir. Peki oyuncu Beşiktaş’ta mı kalacak? İşte Ghezzal için istenen bonservis...

Ghezzal siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek mi?

kulübünün 16 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Sezon başında 1.2 milyon euro’luk bedel ve 150 bin euro’luk bonuslar karşılığında Beşiktaş’a gelen oyuncu için ada ekibi herhangi bir kiralama bedeli istememişti. Ancak Siyah beyazlı ekipte yıldızı parlayan oyuncuya’nun da bir ilgisi olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe de devrede olabilir

Hep birlikte bir karar vereceğiz

Ada basını Türkiye’den farklı kulüplerin de Rachid Ghezzal için fiyat sorduğu iddialarını ortaya attı. Bununla birlikte Fransa takımı Monaco’nun eski oyuncusunu geri almak için 10 milyon Euro rakamını aşabileceği de söz konusu. Bu rakamlar kuşkusuz Ghezzal’ın bir sonraki durağının Türkiye olmayacağı olasılığını arttırıyor.

Geleceği hakkında ülkesinin basınına konuşan Rachid Ghezzal;” Beşiktaş’a geldiğimden itibaren aile ortamıyla karşılaştım. Müthiş bir seneyi tamamladık ve şampiyonluğa ulaştık. Geleceğimin nasıl olacağını henüz bende bilmiyorum. Beşiktaş var, Leicester City var. Hep birlikte bir karar vereceğiz.” İfadelerini kullandı.