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Gevrek'ten mağlubiyet çıkışı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek Trabzonspor mağlubiyeti sonrası basına açıklamalarda bulundu. Gevrek, mağlubiyeti şansızlığa ve kısmetsizliğe bağladı.

09 Şubat 2021 Salı 17:46
Gevrek'ten mağlubiyet çıkışı
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Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırladı. Yeni Malatyaspor mücadeleden mağlup ayrılırken, Başkan Adil Gevrek, gözleri dolu dolu açıklamalarda bulundu. Gevrek, ''Maalesef kaybetmemizin sebebi kısmetimizin kapalı olmasındandır'' dedi.

Açıklamalarını büyük bir hüzün içerisinde sürdüren Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ''Aslında son haftalarda takım olarak iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Performansımız da yükseliyor. Bu mağlubiyeti bir nazar olarak görüyorum. Önümüzde daha 17 hafta var. Biz tüm maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkarız. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Gençlerimiz bizim gözümüzün nurudur. Onlara çok kıymet veriyorum. Onların daha fazla şans bulması takımımızın geleceği açısından çok önemli. Onlara daha fazla şans vereceğiz'' dedi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:46
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Anahtar Kelimeler:
Adil GevrekYeni Malatyaspor
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