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Geoffrey Kondogbia, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! Valencia ile görüşmeler sürüyor

Galatasaray orta saha takviyesi için çözümü Geoffrey Kondogbia ile bulacak. Kondogbia transferi için Valencia ile görüşmeler sürüyor

10 Eylül 2020 Perşembe 20:04
Geoffrey Kondogbia, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! Valencia ile görüşmeler sürüyor
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İspanyol basınında yer alan haberlerde, Galatasaray’ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia’yı kadrosuna katmak için Valencia’ya kiralama teklifi yaptığı görüldü. Sarı kırmızılı kulübün bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü orta saha transferi için beklenen iddia İspanya’dan geldi.

Teklifi kabul etti


Fransız yıldızın Galatasaray’ın teklifine onay verdiği ancak Valencia ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 22.5 milyon Euro değerindeki Kondogbia’nın satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldığı öne sürüldü.

PSG’de ilgileniyor

Söz konusu haberlerde Kondogbia ile PSG’nin de ilgilendiği belirtildi. Galatasaray ile PSG’nin Valencia ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kondogbia geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 34 müsabakaya çıkmış ve takımına 2 gol, 1 asistle katkıda bulunmuştu.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:04
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Anahtar Kelimeler:
ValenciaGalatasarayGeoffrey Kondogbia
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