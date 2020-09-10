Geoffrey Kondogbia, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! Valencia ile görüşmeler sürüyor

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Galatasaray’ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia’yı kadrosuna katmak için Valencia’ya kiralama teklifi yaptığı görüldü. Sarı kırmızılı kulübün bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü orta saha transferi için beklenen iddia İspanya’dan geldi.
Teklifi kabul etti
PSG’de ilgileniyor
Söz konusu haberlerde Kondogbia ile PSG’nin de ilgilendiği belirtildi. Galatasaray ile PSG’nin Valencia ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
Kondogbia geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 34 müsabakaya çıkmış ve takımına 2 gol, 1 asistle katkıda bulunmuştu.
Son Güncelleme: 10.09.2020 20:04