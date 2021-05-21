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Genk, Antwerp’i 4-0 mağlup etti

Belçika Pro League şampiyonluk grubu 5. Hafta maçında Genk sahasında grubun sonunda bulunan Antwerp’i 4-0’lık skorla yendi ve puanını 41’e yükseltti.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:07
Genk, Antwerp’i 4-0 mağlup etti
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Belçika Pro Ligi’nin şampiyonluk grubu A grubu 5. Hafta karşılaşmasında Genk, Crystal Arena’da grubun sonuncusu Antwerp’i 43, 49 ve 64. dakikalarda Kristian Thorstvedt ve 75. dakikada Cyriel Dessers’in attığı gollerle 4-0 mağlup etti. İkinci sıradaki yerini haftalar öncesinde garantileyen Mavi siyahlılar, puanını 41’e çıkardı.

Genk’te Dries Wouters ve Carlos Cuesta sakat oldukları için maç kadrosunda yer almadı. Antwerp’te ise Faris Haroun, Jeremy Gelin, Bruny Nsimba ve Lior Refaelov sakatlıkları nedeniyle takımını yalnız bıraktılar.

Genk şampiyonluk grubunun 6. ve son hafta maçında lider Club Brugge deplasmanına olacak. Antwerp ise sahasında Anderlecht’i konuk edecek. Her iki maç da 23 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynanacak. Bu maçlarla beraber Belçika Ligi’nde sezon sona erecek.

 


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:07
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Anahtar Kelimeler:
GenkRoyal Antwerp
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