Genelge hazırlandı! Stadyumlara, aşı takvimini tamamlamayan taraftarlar alınmayacak..

İçişleri Bakanlığı'nın 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' başlıklı genelgesinde stadyumlara girişlerle ilgili belirlenmiş olan kurallar açıklandı. Henüz aşı olmamış ve hastalığı geçirmemiş olan kişilerin spor müsabakalarını seyredebilmeleri için geldikleri stadyumlara alınmamasıyla ilgili kuralların eksiksiz şekilde uygulanması istendi. Genelgede, bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüp yönetimlerinin her türlü tedbirleri almada yükümlü oldukları belirtildi.

Daha öncesinde aşı takvimini tamamlamayan ve hastalığı geçirmeyen vatandaşların müsabaka seyretmek için stadyuma alınmaması konusunun açık olarak belirtilmesine rağmen, geçen bazı karşılaşmalarda gerekli şartları taşımayan taraftarların stadyuma giriş yapmaya çalıştıkları ve bu kişilere mani olunması halinde de hem kolluk görevlileri hem de özel güvenlik personelinin taraftarlarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldıkları hatırlatıldı.

Bu tarz durumların tekrar yaşanmaması için stadyumlarla olan diğer kişilerin sağlıklarını korumak adına, belirlenen şartları taşımayan kişilerin stadyuma girişleri sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve tüm kulüp yönetimlerinin gerekli tedbirleri almak hükümlü olduğunun belirtildiği genelgede, taraftar ve onların bağlı oldukları deneklere gerekli bilgilendirmenin yapılması aksi davranışların ise kulüplere yaptırım olarak geri döneceği aktarıldı.

İl/ilçe spor güvenlik toplantılarında konu gündeme alınarak gerekli tüm koordinasyonların sağlanacağının ifade edildiği genelgede, belirlenen şartları taşımayan taraftarların stadlara girişlerine asla müsaade edilmemesi bu amaçla da giriş tunikeleri bölümlerinde hem özel güvenlik hem de kolluk kuvvetleri görevlerinin yerleştirilmesi yönünde bir karar alınması istendi.

Genelgede ayrıca, müsabakalar sırasında uygulanması gerekli tüm koronavirüs tedbirleri ile ilgili talimatlara aykırılık yapan taraftarlar veya taraftarın bağlı olduğu kulüp yönetimlerine kanunlarda yer alan ilgili hükümler gereğinde gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı aktarıldı.