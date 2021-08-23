Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacak! Son gün 27 Ağustos..

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 4 bin 346 kadrolu işçinin alınacağı bilgisini paylaştı. Bakan Kasapoğlu, başvuruların yarın başlayacağını ve 27 Ağustos tarihinde de başvuruların sona ereceğini söyledi.

Instagram hesabı üzerinden canlı yayın gerçekleştirerek işçi alımları hakkında bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, işçi alımlarında temizlik personeli için 549 erkek, 869 kadın çalışan alacaklarını belirterek güvenlik görevlisi olarak ta 1227 erkek çalışan 1701 de kadın çalışan alacaklarını bildirdi. Süreçlerin hızlı ve şeffaf olarak netleşeceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, daha öncesinde de 2000 antrenör alımı için bir söz verdiklerini ve bu konuyla ilgili de gereğinin yapılacağını kaydetti.

Bakanlık bünyesindeki insan kaynaklarını yeni personellerle birlikte daha da güçlendireceklerini ifade eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının devamında Milli sporcuların antrenörlük ve spor uzmanlığı hakkında başvuruların da 31 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında yapılacağını ve 1000 antrenör adaylarının başvurularının da 20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.