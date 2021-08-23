Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacak! Son gün 27 Ağustos..

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 4 bin 346 kadrolu işçinin alınacağı bilgisini paylaştı. Bakan Kasapoğlu, başvuruların yarın başlayacağını ve 27 Ağustos tarihinde de başvuruların sona ereceğini söyledi.
Bakanlık bünyesindeki insan kaynaklarını yeni personellerle birlikte daha da güçlendireceklerini ifade eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının devamında Milli sporcuların antrenörlük ve spor uzmanlığı hakkında başvuruların da 31 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında yapılacağını ve 1000 antrenör adaylarının başvurularının da 20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.
Son Güncelleme: 23.08.2021 11:18