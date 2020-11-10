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Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı

Süper Lig’de sezonun ilk ayrılıkları başladı. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

10 Kasım 2020 Salı 22:58
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı
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Süper Lig’in en dişli takımları arasında gösterilen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Başkent temsilcisi bu sezon Süper Lig’de çıktığı 7 maçta 5 puan alarak hayal kırıklığı yarattı. Başarısız bir başlangıcın sonucunda sezon başında göreve gelen Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;


“Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.

Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.

Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz.”



Son Güncelleme: 10.11.2020 22:58
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Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiMert Nobre
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