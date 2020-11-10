Süper Lig’in en dişli takımları arasında gösterilen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Başkent temsilcisi bu sezon Süper Lig’de çıktığı 7 maçta 5 puan alarak hayal kırıklığı yarattı. Başarısız bir başlangıcın sonucunda sezon başında göreve gelen Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.
Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz.”
Son Güncelleme: 10.11.2020 22:58