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Gençlerbirliği Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Sivasspor youtube geniş özeti ve maçın golleri

Sivasspor Süper Lig’in 35.haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Maçın ardından futbol severler Gençlerbirliği Sivasspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Gençlerbirliği - Sivasspor Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

16 Nisan 2021 Cuma 17:40
Gençlerbirliği Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Sivasspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’de 35.hafta heyecanı başlıyor. Ligin sonuna az bir süre kala takımlar kritik maçlara çıkıyor. 35.haftanın açılışında ise küme düşme hattından çıkmak isteyen Gençlerbirliği ile son haftaların formda ekibi Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile birlikte ligin son sırasında 19’uncu sıraya kadar çıktı. Bizati ve öğrencileri küme düşme hattından çıkmak adına her maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Öte yandan deplasman ekibi Sivasspor ise Süper Lig’de son 11 maçını kaybetmedi. Bu seri aynı zamanda ligde bu sezonun en uzun yenilmezlik serisi olarak dikkat çekiyor.

Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği:

Nordfeldt, Johansson, Halil, Angelo, Polomat, Motta, Soner, Candeias, Sefa, Ayite, Lima

Sivasspor:

Samassa, Oğuz, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Claudemir, Max Gradel, Boyd, Yatabare

Gençlerde 2 eksik

Ev sahibi Gençlerbirliği’nde zorlu Sivas maçı öncesi defansın önemli ismi Toure ile Mustafa Akbaş’ın sakatlıkları bulunuyor.

Başkent ekibinde son haftaların formda ismi Candeias ise bu maçta da takımının en önemli hücum silahı olacak.

Öte yandan deplasman ekibi Sivasspor’da golcü oyuncu Yatabare son haftalarda büyük bir çıkışa imza attı. Tecrübeli golcü ligde attığı 10 golle takımının en skorer ismi konumda yer alıyor. Ayrıca Max Gradel de Yatabare ile birlikte takımının en önemli iki silahı konumunda yer alıyor.

Gençlerbirliği Sivasspor maçı saat kaçta başlıyor?

Gençlerbirliği Sivasspor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sport 1 ekranlarından yayınlanacak.

Gençlerbirliği Sivasspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:40
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GençlerbirliğiSivassporMaç özetiVideolig
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