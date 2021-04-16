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Gençlerbirliği Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği Sivasspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 35.hafta heyecanı Gençlerbirliği Sivasspor maçıyla başlıyor. Maç öncesi futbol severler Gençlerbirliği Sivasspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Gençlerbirliği Sivasspor Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 15:30
Gençlerbirliği Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği Sivasspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 35.haftasında heyecan Gençlerbirliği Sivasspor maçıyla başlıyor. 35.haftanın açılışında küme düşme hattından çıkmak isteyen Gençlerbirliği ile Avrupa kupalarını zorlamak isteyen Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Sivasspor ligde 47 puanla 9’uncu sırada yer alıyor. Ev sahibi Gençlerbirliği ise son haftalardaki çıkışıyla ligde son sıradan 19’uncu sıraya kadar yükseldi. Küme düşme hattından çıkmak isteyen başkent ekibinin 31 puanı bulunuyor.

Gençlerbirliği Sivasspor maçı ne zaman başlayacak?

Gençlerbirliği Sivasspor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hakem Ümit Öztürk

Küme düşme hattını yakında ilgilendiren maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.  

Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği:

Nordfeldt, Johansson, Halil, Angelo, Polomat, Motta, Soner, Candeias, Sefa, Ayite, Lima

Sivasspor:

Samassa, Oğuz, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Claudemir, Max Gradel, Boyd, Yatabare

Sivas yenilmiyor

Ligin dişli takımlarından Sivasspor Süper Lig’in ilk yarısında Avrupa kupalarının da etkisiyle ligde istenilen performansı gösterememişti. Ancak ikinci yarıyla birlikte çıkışa geçen Rıza Çalımbay ve öğrencileri ligin en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor. Yiğidolar son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Öte yandan Yiğidolarda zorlu maçta öncesi Appindangoye ve Ziya Erdal sakatlıkları, Hakan Arslan ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Gençlerbirliği çıkışta

Zorlu Sivas maçı öncesi Gençlerbirliği’nin çıkışta olduğu görülüyor. Ligin son sırana demir atan başkent ekibi Özcan Bizati’nin takımın başında getirilmesinin ardından çıkışa geçti. Bizati, takımın başında çıktığı 4 maçta yenilmedi.

Gençlerbirliği’nde zorlu maç öncesi Toure ve Mustafa Akbaş’ın sakatlıkları sürüyor.

Gençlerbirliği Sivasspor canlı

16 Nisan Cuma günü saat 16:00’da başlayacak olan Gençlerbirliği Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma beIN Sports üyeleri tarafından izlenebilecek. Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde mevcut. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Yeni düzenlemeye göre kaçak yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 16.04.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
SivassporGençlerbirliğiSüper LigBeınsports
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